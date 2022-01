Il y a 80 ans, la catastrophe minière de la Chana coûtait la vie à 65 mineurs

Le 21 janvier 1942, la commune de Villars était frappée par la catastrophe minière de la Chana. Un coup de grisou faisait 65 morts et 35 blessés et endeuillait de nombreuses familles. 80 ans plus tard, la commune commémore cet événement marquant de son histoire.

Il y a 80 ans, jour pour jour, un coup de grise faisait 65 morts et 35 blessés au puits de la Chana. Une centaine de mineurs étaient descendus au fond de la mine quand l'explosion s'est produite dans la veine 14. Elle a réveillé en sursaut les habitants de Villars, une commune voisine de Saint-Etienne.

Les équipes de secours sont rapipdement arrivés sur place. Les premiers blessés ont été remontés par un autre puits. Il a fallu une semaine pour remonter tous les corps. Parmi les victimes, des Français, des polonais, des Nord-Africains, des Italiens, des Yougoslaves, des Slovènes, des Allemands, des Somaliens, des Portugais et un Arménien.

"Ma mère a voulu empêcher son père de partir à la mine le jour de la catastrophe"

Cette tragédie a bouleversé la vie de nombreuses familles. "Ma mère, le soir de la catastrophe, ne voulait pas que son père parte au travail. elle s'est interposée entre lui et la porte. Elle avait seulement 4 ans. C'était une petite fille. Je suppose qu'il l'a prise dans ses bras et qu'il lui a dit qu'il l'aimait. Quand on connait la suite de l'histoire, pour elle, je pense que ça a été terrible", raconte Frédéric Defour, petit-fils de Giovanni Baiguini, l'une des victimes.

"Le fils ainé qui avait 19 ans devait partir à la mine avec son père. Il n'est parti parce qu'il s'était blessé au football la veille. C'est ce qui lui a sauvé la vie", poursuit-il, " Au moment où les 65 corbillards sont passés dans Villars, il était dans son lit. Il avait mal à sa jambe. Il ne pouvait pas se lever. Il pleurait. Il avait conscience de ce à quoi il avait échappé. Et je pense qu'il avait aussi conscience de ce qui l'attendait. Il était promu chef de famille. Et ma mère m'a dit par la suite, je n'ai pas eu de grand frère, j'ai eu un père !"

"Financièrement, c'était très dur pour ma mère"

Antoine Orlowski, 79 ans, n'a pas connu son père venu de Pologne quelques années plus tôt. Il est né six mois après sa mort. Mais son histoire est intimement liée. "Financièrement, cétait très dur pour ma mère ! C'est une chance, mes grands-parents avaient une ferme au dessus de la mine. Ils ont accueilli ma mère", raconte-t-il, "Mon grand-père a acheté une chèvre pour que j'ai du lait, car à cette époque, en 1942, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien".

La famille vit modestement. Elle a tout juste de quoi se chauffer l'hiver. "Nous avions un bon de charbon par an. Autrement dit, il y avait un cheval avec une charette qui nous amenait du charbon. Quand j'ai été en âge de le faire, j'ai pris le relais pour rentrer le charbon dans la cave", confie Antoine Orlowski.

C'était l'occupation. Il y avait les restrictions. La catastrophe minière a rendu la vie encore plus difficile. Des aides ont été versée aux familles immédiatement. Mais en novembre 1942, les Allemands occupent toute la France. Les familles ne touchent plus rien. Et le drame va durer dans le temps.

Un briquet à l'origine de la catastrophe ?

Mais qu'est ce qui a provoqué cette catastrophe ? Il y avait beaucoup de poussière de charbon dans la mine. "C'était une mine où il y avait beaucoup de grisou. On sait qu'un ventilateur était tombé en panne. La mine n'était pas correctement aérée", explique Pierre Thiolière, historien local, "Quelques jours après, l'enquête a donné une explication officielle. On a retrouvé une pochette de tabac et un briquet au sol près du corps d'un mineur".

Une version qui fait bondir les mineurs à l'époque. Mais cette thèse n'est pas totalement invraissemblable. "On peut quand même y croire avec cette explication que ce mineur était originaire d'un pays de l'Est et avait travaillé dans les mines de fer. Dans les mines de fer, il n'y a pas de grisou et on peut fumer", souligne Pierre Thiolière.

Frédéric Defour, le petit-fils de Giovanni Baiguini estime que c'est anecdotique. "C'était la guerre, le gouvernement de Vichy imposait des cadences. Le charbon était la principale source d'énergie. Il fallait du charbon pour chauffer, pour faire tourner les usines. Et la mine n'était pas correctement aérée", souligne-t-il.

Aujourd'hui, le puits de la Chana n'existe plus. La mine a fermé en 1983. Tout a été rasé dans les années 90. Une plaque commémorative rappelle la catastrophe à son ancien emplacement, occupé par le trou numéro deux du golf de Saint-Etienne.

Les obsèques des mineurs tués dans la catastrophe minière de la Chana - © Musée Jean-Marie Somet

Une cérémonie de commémoration

Une cérémonie a lieu ce vendredi après midi à 17h avec dépot de gerbe au Carré des mineurs du cimetière de Villars. Elle sera suivie de la projection d'un court métrage dans la salle de la Libération. Un court métrage réalisé par Mickaël Defour, arrière-petit fils de Giovanni Baiguini, l'une des victimes de la catastrophe.