Le Saint-Philibert, petit bateau de croisière qui reliait Noirmoutier à Nantes, et presque tous ses passagers, ont été emportés par les eaux le 14 juin 1931. Une exposition a lieu à l'Herbaudière pour commémorer les 90 ans du drame..

Il y a 90 ans, le naufrage du Saint-Philibert entre Noirmoutier et Nantes

90 ans plus tard, le souvenir est toujours intact. L’association des amis de l’île de Noirmoutier organise jusqu'à ce dimanche une exposition au port de L’Herbaudière pour se souvenir du naufrage du Saint-Philbert et de ses 400 passagers, le 14 juin 1931. Des descendants des victimes participent à cette commémoration.

Cela fait partie de l’histoire de Noirmoutier.

"C’est un naufrage qui a très fortement impacté l’ensemble de la région. Il n’est pas rare, encore aujourd’hui, que cet événement soit évoqué. Les gens continuent d’en parler", explique Lilianne Gibault, présidente de l’association. En effet, la plupart des passagers travaillaient à Nantes et dans les villes voisines et de nombreux corps ont été retrouvés sur les plages de Vendée et de Loire-Atlantique.

Des familles entières décimées

Ce 14 juin 1931, le Saint-Philibert part de Nantes pour une sortie à Noirmoutier. Le temps est magnifique. Mais au moment du retour, la météo se dégrade fortement. Le capitaine décide tout de même de prendre la mer et le bateau chavire. Les secours ne peuvent sauver que 8 personnes. 409 autre périssent dans le naufrage. Des familles entières sont décimées.

"Cela fait partie de l’histoire et du patrimoine de Noirmoutier. On se devait de commémorer cet anniversaire", ajoute Fanny Potier, secrétaire générale de l’association.

Le renflouement de l'épave du Saint-Philbert -

Le pire, ce serait de voir cette histoire tomber dans l’oubli.

La commémoration se déroule en présence de Roland Mornet, ancien marin, et auteur d’un livre de 400 pages sur le naufrage du Saint-Philibert. Selon lui, il est indispensable de réaliser ce travail de mémoire. "Il m’est arrivé de faire pleurer involontairement des enfants de victime au moment d’évoquer le sujet. Mais la majorité d’entre eux veut en parler car le pire ce serait de voir cette histoire tomber dans l’oubli".

Des victimes étaient des gens modestes

D’autant que la documentation sur le sujet n’est pas florissante. "Il y a plein d’ouvrages sur des naufrages mais quasiment aucun sur le Saint-Philibert parce que les victimes n’étaient pas des gens aisés. Ils étaient de condition modeste", analyse Roland Mornet. La commémoration s’achèvera par une messe ce dimanche 13 juin à 11h15 à l’église de L’Herbaudière.

Romain Rouillard