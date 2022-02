"Il y a de la moisissure partout" : Malika, maman de 3 enfants, vit dans un logement insalubre à Paris

Depuis 2017, Malika vit dans un logement du 19ème arrondissement de Paris, où la moisissure est partout sur les murs. Elle élève seule ses trois enfants et a dû mettre son travail entre parenthèse pour s'occuper de sa fille de 5 ans, tombée malade à cause de l'appartement insalubre.

L'appartement de 30m² est situé au nord du 19ème arrondissement de Paris, dans un bel immeuble en brique rouge. Situé au premier étage, il comporte deux pièces. Le salon, où Malika et sa fille dorment sur un clic-clac. Et une autre pièce la cuisine et chambre où ses deux garçons se partagent un lit superposé. Le tout est remplit de moisissure.

L'humidité est partout et le chauffage s'éteint en pleine nuit

C'est dans la salle de bain que Malika a essayé de cacher les murs noircis par les champignons. "La fenêtre ne ferme plus, tout est gonflé" explique cette femme de 42 ans. "Il fait très froid et en même temps, le chauffage ne fonctionne pas tout le temps".

La salle de bain avant que Malika essaye de repeindre les murs - Fany Boucaud

L'humidité a entrainé de graves problèmes de santé pour la famille

Dans le salon tout comme dans l'autre pièce, derrière le papier peint de fortune, tout est noir. Une situation qui a rendu malade sa petite fille de 5 ans, Lina, asthmatique. Elle a dû être hospitalisée 15 jours. "J'ai cru que ma fille allait mourir. Elle a attrapé un virus et c'est à cause de l'humidité selon les médecins" précise la maman, toujours très inquiète.

Derrière le papier peint de fortune, les murs s'effritent à cause de l'humidité - Fany Boucaud

"J'ai honte de vivre ici, alors je n'invite pas d'amis" Kamel, le fils ainé

Kamel, 19 ans, étudiant en informatique, aimerait avoir sa propre chambre et un peu d'intimité. Le jeune homme dort sur un lit superposé avec son frère. Et le sol de la chambre part en lambeau. "J'avoue que j'ai honte de faire venir des amis ici. L'humidité nous étouffe et c'est beaucoup trop petit de toute façon."

La chambre des garçons où le lino part en lambeau à cause de l'humidité - Fany Boucaud

Aider par le DAL, le Droit au Logement, Malika va de nouveau entamer une procédure en mars pour essayer de déménager. Elle a commencé les démarches en 2017, mais n'a jamais eu de proposition de relogement depuis selon elle.

La mère de famille fait partie des 4,1 millions de personnes touchées par le mal-logement, selon le dernier rapport annuel sur l'état du mal-logement en France, de la Fondation Abbé Pierre publié ce mardi 1er février.