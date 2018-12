"Il y a des déchets radioactifs qui brûlent près d'un réacteur du CEA" : exercice nucléaire grandeur nature en Essonne

Saclay, France

Ce n'est pas parce qu'on habite loin d'une centrale nucléaire qu'on est à l'abri d'un accident. La préfecture de l'Essonne organise un exercice grandeur nature avec le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui fait aussi de la recherche sur l'énergie nucléaire à Saclay. Le scénario catastrophe : un incendie de fûts de déchet radioactifs, avec un possible rejet dans l'air. L'alerte a été donnée mardi à 9h30, et l'un des sites principaux de l'exercice, c'est l'École polytechnique, à Palaiseau, où sont centralisées les mesures d'éventuels rejets radioactifs.

Un PC Mesures pour guider la préfecture dans la protection des populations

Le site est considéré comme "saint" grâce au vent qui souffle dans le bon sens, et qui éloignerait les rejets du CEA. "Ici on est à l'abri de toute retombée", explique le commandant Prévotel, responsable des équipes du risque radiologique des pompiers de l'Essonne, et qui travaille pour l'occasion avec une quinzaine de chercheurs de l'IRSN, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ils font des mesures dans l'air, l'eau, le sol et les transmettent au capitaine Laurent Grenier. Avec son collègue de l'IRSN, il transcrit les données en carte de la zone potentiellement contaminée. "C'est grâce à ça que la préfecture de l'Essonne décide des actions envers la population", détaille le capitaine. "Ça peut être la mise à l'abri, l'évacuation ou encore la prise de comprimés d'iode."

Dans le camion qui sert de poste de commandement, la carte des mesures est constamment mise à jour. © Radio France - Tommy Cattaneo

A priori, pas de rejets, mais ça pourrait bien changer. "Je viens d'apprendre qu'il y a une fuite sur une des piscines de refroidissement sur le site du CEA", confie Philippe Lardon, qui travaille au CEA. "Et si le niveau d'eau diminue, on risque d'entrer en fusion de l'élément combustible, ce qui peut provoquer des rejets radioactifs dans l'air."

C'est dans ce bâtiment du CEA de Saclay que des déchets radioactifs ont pris feu. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Quand on sait gérer le plus compliqué, on sait gérer le plus simple" - Sébastien Cauwel, directeur de cabinet du préfet de L'Essonne

Heureusement, c'est pour de faux. "Souvent on teste les scénarios les plus compliqués, parce que quand on sait gérer le plus compliqué, on sait gérer le plus simple", explique Sébastien Cauwel, directeur de cabinet du préfet de L'Essonne. "Et bien sûr tout est fait en amont pur éviter que ces scénarios-là puissent se réaliser."

Il ne faut pas non plus être alarmiste. Les réacteurs du CEA sont 150 fois plus petits que ceux des centrales nucléaires. Même en cas d'accident, il y aurait donc bien moins de rejets.

Une douche de décontamination a été installée sur le site de l'Ecole polytechnique. © Radio France - Tommy Cattaneo.