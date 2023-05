Il y a désormais un "boulevard Brigitte Bardot" à Villeneuve-Loubet

Le Boulevard Brigitte Bardot a été inauguré ce samedi, à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). Cette artère de la commune au nom de BB longe désormais la plage, à la place de l'avenue de la Batterie. Une nomination saluée dans cette ville labellisée "amie des animaux"; critiquée aussi par certains, pour sa localisation, mais aussi à cause des convictions politiques très marquées de BB .

"Elle va très bien", des proches nous donnent des nouvelles de Brigitte Bardot

On en a profité pour prendre des nouvelles de Brigitte Bardot, 88 ans, qui n'a pas pu se déplacer et dont des rumeurs récemment faisait état d'un état de santé dégradé. Réponse de son "mari préféré", Bernard d'Ormale, venu la représenter, et de Ghyslaine Calmels-Bock, directrice de la fondation Brigitte Bardot :

Bernard d'Ormale, son mari depuis 30 ans, et Ghyslaine Calmels-Bock la présidente de la fondation BB © Radio France - Sophie Allemand

Brigitte Bardot a elle-même assuré "je vais très bien, la preuve" sur twitter, après avoir piqué une colère contre Emmanuel Macron pour dénoncer son "inaction, lâcheté, mépris" face à aux "pauvres animaux vulnérables et en souffrance" en France.