"Il y a du monde à chaque match", les bars de Caen font le plein avec la Coupe du monde de rugby

À " l'Abreuvoir ", bar situé sur le port de Caen, le grand écran diffuse plusieurs fois par semaine des matchs de rugby, depuis le début de la coupe du monde . "On diffuse tous les matchs, donc les clients sont contents. Il y a du monde à chaque match, même quand ce n'est pas l'équipe de France. Et c'est une bonne ambiance, très festive", se réjouit Maeva, responsable de l'établissement. Quelques mètres plus loin, toujours quai Vendeuvre, l'ambiance est aussi au rendez-vous, au bar " La Pagaille ". "On a trois écrans à l'intérieur, et on en a installé un en terrasse exprès. On diffuse les "gros" matchs avec le son, et des plus petits matchs sans son. Mais ça attire du monde à chaque fois ! C'est super, ça fait plaisir de voir ça", explique Etienne, le gérant.

"Tout le monde joue le jeu"

Sébastien, attablé avec un ami, vient régulièrement voir des matchs de rugby à "La Pagaille". "Je suis fan de rugby, je regarde quasiment tous les matchs, ça me permet de voir des petites nations, qui m'ont surpris ! C'est une belle coupe du monde pour le moment, et les bars jouent le jeu, tout le monde joue le jeu, surtout quand c'est la France, c'est top", confie-t-il*.* À la table d'à côté*,* Émilie et Aurore, joueuses à l'Ovalie Caennaise, sont du même avis. "Quel plaisir de voir la ville s'animer au rythme de la coupe du monde de rugby ! Pour le match d'ouverture, on était au Palais des Sports, il y avait une super ambiance. Dans les bars aussi, quel que soit le match, c'est vraiment sympa à vivre", estiment-elles*.* Le port de Caen devrait, une nouvelle fois, s'animer au rythme d'une soirée rugby, le 6 octobre prochain pour le match France - Italie*.*