"Il y a encore des mécanismes de sexisme en entreprise" selon l'association féministe Unies'Vers'Elles

Comment lutter contre le sexisme, en entreprise ou en général, et surtout comment rendre aux femmes une place dans l'espace public ? Une question, quasi omniprésente aujourd'hui, et les initiatives se poursuivent pour tenter de déconstruire les mécanismes de sexisme. Ce jeudi 22 juin par exemple, à Monéteau, un escape-game anti-sexisme en entreprise a fait participer une quinzaine de salariés, pour de la sensibilisation. Dans l'Yonne, l'antenne de l'association Unies'Vers'Elles lutte contre toutes les formes de sexisme, et sa présidente, Christine Burtin-Lauthe l'invitée de France Bleu Auxerre ce vendredi 23 juin.

France Bleu Auxerre : Un escape game à Monéteau est en ce moment mis en place pour lutter contre le sexisme en entreprise. Le sexisme en entreprise, c'est une question encore très actuelle. Est ce que vous remarquez des améliorations ou bien des mécanismes d'inégalité sont toujours en place selon vous ?

Ah, oui absolument. Tant mieux si on fait des guides pour informer, pour sensibiliser. Mais on a encore 22 % de différence de salaire entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qui n'évolue pas vraiment. On a moins de cadres au niveau des directions. Les têtes dirigeantes de nos sociétés françaises sont toutes des têtes de dogmes. Et ça, ça se voit non seulement dans les salaires, mais aussi dans la possibilité de promotions à l'intérieur de l'entreprise ou même de formation à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, et encore, nous avons encore beaucoup de travail à faire.

Alors la lutte contre le sexisme est très souvent vue comme une lutte portée exclusivement par les femmes. Mais justement, vous, en ce moment avec universel, vous prenez l'inclusion des hommes. Pourquoi ?

Voilà, on donne la paroles aux hommes. Prenez la parole parce que nous, les femmes, nous, nous défendons, nous nous battons pour avoir plus d'égalité, bien sûr, de respect et moins de discrimination. Mais il faut absolument que les hommes s'y mettent. Donc nous, on a mis en place une campagne qui s'appelle Portraits d'hommes engagés, engagée auprès des femmes engagées.

Et pourquoi c'est si important que que les hommes prennent justement une place dans cette lutte ?

Parce que justement, dans 85 % des cas, ce sont des hommes qui sont des agresseurs. Et c'est intéressant que ce soit d'autres hommes qui leur disent. C'est vraiment à eux de dire aux autres ça suffit, on ne veut pas être dans une société où tous les hommes passent pour des violents, des agresseurs. Donc les gars, tenez, vous réagissez.

La lutte contre les violences faites aux femmes, puisqu'on parle de violence, c'est une lutte de longue haleine. Et les violences en zones rurales sont encore plus fréquentes. Vous avez contribué à mettre en place des élus ruraux de l'égalité, c'est ça ?

Alors oui, avec l'association bien sûr, des maires ruraux de France, nous avons participé dans l'année 2022 à la mise en place de la personne qui, dans chaque conseil municipal de moins de 3 000 habitants, s'appelle un élu rural "Relais de l'égalité". Quelqu'un qui va être formé, qui va être délégué par son conseil municipal pour être à l'écoute, pour être à l'accueil des personnes qui vivent de la violence. 50 % des féminicides, c'est à dire des meurtres de femmes par un compagnon ou un ex-compagnon, sont faits dans le milieu rural et le milieu rural, ce n'est que 30 % d'habitants. Donc oui c'est une proportion importante 50 %.