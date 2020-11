"Il y a encore une petite occupation" : à Besançon, les zadistes des Vaîtes moins nombreux, mais toujours là

Que devient la ZAD dans les jardins des Vaîtes, à Besançon? Le 17 juin 2020, des militants écologistes ont érigé une tour, trônant sur ces 34 hectares de terres maraîchères, pour lutter contre le projet d'écoquartier de la Ville. Cinq mois plus tard, le 17 novembre, une partie des troupes s'est désolidarisée du groupe. Malgré le froid, le coronavirus et le confinement, la dizaine de militants encore présente n'est pas prête à quitter les lieux.

Une partie des troupes s'est désolidarisée, mais "la tour, elle reste"

Sur la page Facebook de La Vigie des Vaîtes, en novembre 2020, les occupants de la Vigie des Vaîtes ont expliqué que des désaccords au sein de collectif ont poussé une partie des militants à se désolidariser du projet :

Une dizaine de zadistes reste encore mobilisée, ce noyau dur persiste autour de la vigie. Derrière la tour en bois qui domine encore les jardins, à côté d'un feu de bois, nous rencontrons Carolane. Elle est l'une des dix zadistes encore présente : "il y a toujours une petite occupation, assez discrète plutôt calme. On améliore les choses, on fait du rangement, on jardine."

En juillet, Anne Vignot la maire Besançon s'est dite prête à détruire la tour. Pas question, dit Carolane. "La tour elle reste, c'est symbolique, explique la militante. On s'est dit que même si l'on partait, il faudrait la laisser car on la voit de loin, elle interpelle. Elle pousse les gens à parler de notre projet." Des militants tournent pour maintenir une surveillance sur le site, au cas où des pelleteuses arrivaient pour les déloger.

L'association Les Jardins des Vaîtes toujours mobilisée

Mardi 17 novembre 2020, l'association Les Jardin des Vaîtes a installé des banderoles et des épouvantails à côté des jardins, le long des rails du tram. Une réponse à l'appel national du 17 novembre des associations écologistes "contre la réintoxication du monde". Les militants y ont installé leur propre "GEEC" : Groupement des Epouvantails En Colère.

Les épouvantails en colère des militants écologistes des Jardins des Vaîtes à Besançon, installés le long du tram le 17 novembre 2020 © Radio France - Sophie Allemand

Ils demandent toujours à la Ville d'abandonner tout projet de construction sur ces 34 hectares de terres maraîchères. L'avenir du quartier est encore en suspens, tout comme les travaux suspendus par le Conseil d'Etat.

Le dossier est à l'étude au Tribunal Administratif de Besançon. Les scientifiques du GEEC (Groupe d'Etude de l'Environnement et du Climat) doivent rendre leurs conclusions d'ici la fin de l'année 2020. Les porteurs du projet d'écoquartier doivent prouver, arguments juridiques à l'appui, qu'il n'y a pas d'autre solution que de construire ici.