"Il y a eu un aveuglement, on n'a pas vu, on n'a pas su" déclare l'évêque de Limoges

"Il y a eu un aveuglement, on n'a pas vu, on n'a pas su" Déclaration ce mercredi matin sur France Bleu Limousin de l'Evêque de Limoges à la suite du rapport explosif sur les violences sexuelles et la pédophilie au sein de l'Eglise, qui fait état de près de 330.000 victimes potentielles depuis 1950.

Selon Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, "l'Eglise a tu, a minimisé, et n'a pas réalisé ce que ça pouvait représenter pour un enfant d'être abusé". L'évêque de Limoges reconnait aussi que l'Eglise a trop longtemps fermé les yeux. "Même au sein des familles, entre la parole de l'enfant et la parole du prêtre, on ne mettait pas les deux sur un même pied d'égalité... Et c'est donc une grave responsabilité qu'on mesure maintenant" dit encore Monseigneur Bozo.

La question délicate de la réparation

La conférence des évêques de France va se pencher le mois prochain, en novembre, sur la question de l'indemnisation des victimes. Une question très délicate reconnait l'évêque de Limoges. "La question c'est de savoir quelle est la responsabilité de l'Eglise , c'est à dire de quelle manière elle peut être condamnée, avoir une responsabilité civile ?" s'interroge Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui reconnait aussi qu'il est très difficile du coup d'estimer de quelle manière l'église doit participer à une réparation financière pour les victimes. "Ce que nous avions suggéré, c'est une prise en charge des thérapies pour aider à la reconstruction des victimes".

L'évêque de Limoges hostile à la levée du secret de la confession

Si au sein de l'église certaines voix s'élèvent pour demander la levée du secret de la confession pour des affaires sexuelles Monseigneur Bozo pour sa part n'y est pas favorable. "J'y suis spontanément hostile pour une raison simple : actuellement la jurisprudence n'assimile pas le secret de la confession à un secret professionnel , ce qui n'oblige pas un prêtre qui connait des faits graves à les dénoncer". L'évêque de Limoges craint aussi que si le secret de la confession était levé, il n'y aurait plus aucun lieu possible où se confier. "Si on commence à ouvrir cette porte, on va vider la confession de sa substance" conclut Pierre-Antoine Bozo.