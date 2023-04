"Il y a eu un peu moins de vacanciers dans la Somme", petit bilan des vacances de Pâques

Les vacances scolaires dans la zone B touchent à leur fin. Autour d'Amiens, dans la Somme, les vacanciers se pressent souvent vers l'immanquable Baie de Somme, et cette année, il y aura moins eu d'occupation que l'an dernier, selon Somme tourisme. Le directeur de l'agence François Bergez, précise que le taux d'occupation des gîtes dans le secteur Baie de Somme – Picardie Maritime est passé de 83% l'an dernier à 75% en 2023.

Selon Somme tourisme, le département a connu a vu ses gîtes occupés à 72% lors de ces vacances, contrairement aux 79% de l'an dernier à la même période. Globalement, le nombre de nuitées enregistrées dans les gîtes pour les vacances de Pâques cette année est en baisse par rapport à l'an dernier (une baisse de 8 points).

L'impact de l'inflation et des conflits sociaux

"Ce n'est pas des gros écarts, mais on sent que la crise est là" explique François Bergez. "Les gens se réservent sans doute plus pour les vacances d'été. L'inflation, le coût de la vie, les conflits sociaux, sont des paramètres qui impact peut-être le moral des français. La météo n'a également pas jouer en faveur de la Somme" avance le directeur de Somme tourisme. Certes, la baisse de fréquentation est là, mais il faut relativiser, elle est comparée à l'année 2022, "une année exceptionnelle" selon l'observatoire du tourisme dans la Somme.

Un vacancier sur 4 présent dans le département lors de ces congés de Pâques vient des Hauts-de-France et 8% des clients proviennent de l'étranger, majoritairement de Belgique.

Du côté des restaurateurs

À Saint-Valery-sur-Somme, les éclaircies ont tout de même permis aux restaurateurs de lancer leur saison, comme en témoigne Alain, patron de La Pêcherie, "très bon démarrage, car le week-end de Pâques a tout lancé. Mais la transition a été difficile, pendant deux semaines on a eu du froid et de la pluie, alors on a du s'adapter au niveau des équipes mais ça va mieux et on remplit bien le midi jusqu'à 220 couverts la semaine en moyenne".

Le patron reconnaît tout de même devoir fermer son restaurant le soir, par manque de personnel, "on n'arrive pas à trouver, ça s'accentue depuis trois ans, ce n'est pas un mythe". Plusieurs restaurateurs interrogés de cette commune constatent une baisse de 4 à 5 euros en moyenne sur le ticket client moyen, tout comme l'Office de tourisme de la Baie de Somme qui confirme qu'en effet, de nombreux vacanciers demandent souvent des recommandations sur des restaurants, avec un prix en moyenne de 20 euro par personne.