Il y a trop de fonctionnaires en France, idée reçue ou pas ?

Dijon - France

France Bleu Bourgogne : Première idée reçue, il y a trop de fonctionnaires en France?

Bernadette Groison : C'est totalement une idée reçue! Puisque en France nous n'avons pas plus de fonctionnaires que dans les autres pays. A peine un peu plus de 5 millions d'agents de la fonction publique sur trois versants : l'hôpital, la territoriale et l'État pour plus de 66 millions d'habitants c'est une proportion qui est tout à fait raisonnable d'autant plus que les effectifs sont assez stables ces dernières années.

FBB : Deuxième idée reçue, c'est quelque chose qu'on entend relativement régulièrement, la plupart des fonctionnaires ne travaillent pas beaucoup...

BG : Oui c'est le fameux cliché des "ronds de cuir" qui ne feraient ni leur temps, ni leur travail. Et là nous avons des comparaisons avec le secteur privé qui sont assez édifiantes. Puisque 36% des fonctionnaires travaillent le dimanche contre 25% des salariés du privé. Par ailleurs 17% des fonctionnaires travaillent la nuit contre 15% dans le privé. Voilà la réalité. Comment voulez-vous allez au théâtre, à la piscine, profiter d'un certain nombre d'infrastructures s'il n'y a pas d'agents pour assurer l'accueil, l'entretien? Dans les hôpitaux on travaille jour et nuit et 7 jours sur 7 par exemple.

FBB : Troisième idée reçu, les services publics ne sont pas rentables...

BG : Oui c'est vrai, les services publics n'ont pas à l'être d'ailleurs. Parce que ce ne sont pas des produits marchands, ce sont bien des services et il faut les considérer comme tel et ne pas les faire rentrer dans cette logique comptable. C'est d'ailleurs ce que l'on reproche aujourd'hui au gouvernement. Mais s'ils ne sont pas rentables, ils rapportent tout de même de la richesse.

"L'État a-t-il la bonne taille pour répondre au malaise social ?"

Le débat de jeudi avec Erwan Le Noan et Bernadette Groison est à (ré)écouter sur @franceculture :https://t.co/zCKEcwd8Mvpic.twitter.com/LUmuF1gNIn — Du Grain à moudre (@Grain_a_moudre) January 20, 2019

Bernardette Groison a publié en 2014 un ouvrage intitulé "En finir avec les idées fausses sur les fonctionnaires et la fonction publique" aux éditions De l’Atelier.