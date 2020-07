"Il y a trop de relâchement" : à Châteauroux, on se prépare au port obligatoire du masque

Il va falloir être masqué pour faire les soldes. À partir de la semaine du 20 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos. La date précise n'a pas encore été indiquée. Mais déjà, les habitudes vont devoir changer pour certains. "J'ai un masque dans mon sac mais je ne le mets pas toujours. Il y a beaucoup moins de personnes avec un masque, moi la première", admet une Castelroussine qui sort d'un magasin de vêtements. "Je ne donne peut-être pas l'exemple mais je pense qu'on ne peut pas toujours vivre dans la psychose. Ça m'embête un peu quand même cette obligation. Mais il faudra le porter si on ne veut pas avoir d'amende", ajoute-t-elle.

"Porter le masque pour respecter les soignants"

Le porte-parole du gouvernement confirme qu'il y aura bien des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas cette nouvelle règle. Mais on n'en connaît pas encore les détails. "C'est une très bonne mesure. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On a assez de victimes autour de nous. On continue de porter le masque pour limiter les dégâts et éviter une deuxième vague", confient Emmanuel et Ludivine. Pour eux, le port du masque est un signe de respect à l'égard des personnels soignants qui se sont battus contre le Covid-19 pour sauver des vies. "C'est vrai qu'il faut faire attention. Je comprends cette obligation. Il y a trop de relâchement. Je n'ai pas envie d'attraper ce virus. Et puis je n'ai pas envie de contaminer les autres", estime Patrick.

Des clients qui vont fuir les commerces ?

Et les commerçants, qu'en pensent-ils ? La présidente des Boutiques de Châteauroux a sondé les près de 130 commerces adhérents. "Très majoritairement, ils sont favorables à cette obligation du port du masque. "Ça nous évite des ambiguïtés. Comme ça, ça sera pareil pour tout le monde et c'est très bien comme ça", souligne Cathie Delvallée.

Il faut trouver le juste milieu entre les règles d'hygiène et ne pas être trop strict non plus

Mais à titre personnel, la gérante de la boutique "Surya Soleil" est plus critique. "Je pense que ça mettra un frein à l'activité car il y a des gens qui ne supportent pas le masque et qui ne viendront pas en ville dans les magasins pour faire du shopping", explique Cathie Delvallée. "Là, on avait une flexibilité. Mettre le masque, ça stresse certains clients. Je trouve qu'on est suffisamment responsable pour voir si on peut laisser entrer avec ou sans masque. Moi, je privilégie surtout la distanciation physique. On n'a pas envie de jouer le rôle de la police", conclut la commerçante dans le centre-ville de Châteauroux.