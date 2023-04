"Il y a un avant et un après" : à Bayonne, le succès du programme de réinsertion de Pôle Emploi

"Là d'où je viens, ce genre de programme social, ça n'existe pas." Arrivée en France en 2018 pour fuir le Venezuela, Joana vient de signer un contrat de six mois avec Atherbea, association qui aide à l'insertion. "Chez moi, j'étais ingénieure" révèle la mère de famille de 39 ans. Problème, ses diplômes ne sont pas reconnus en France, et tout le temps de sa demande d'asile, elle ne pouvait pas travailler. C'est là que le programme IAE intervient. "Notre but, c'est de détecter ces personnes en difficulté, ou en demande d'emploi très longue durée pour leur proposer une solution" explique Christophe Martin, directeur de l'agence Pôle Emploi de Bayonne.

ⓘ Publicité

Remettre le pied à l'étrier

Grâce aux fichiers de Pôle Emploi, les conseillers d'orientation peuvent entrer en contact avec les demandeurs d'emploi longue durée, et leur proposer d'intégrer l'IAE. "C'est plus un diagnostique qu'une sélection, avance Christophe Martin. On essaie de comprendre ce qui ne va pas pour apporter les bonnes solutions, avec nos partenaires." Ces partenaires ce sont des associations comme Atherbéa ou des entreprises comme le restaurant Kokot Nomad, ou la Mifen. Elles sont au cœur du dispositif, et ont renforcé leur participation en signant une convention avec Pôle Emploi ce jeudi 30 mars.

Pôle Emploi et ses partenaires ont renforcé leurs liens dans le programme IAE en signant une nouvelle convention. © Radio France - Rémy Doutre

"Le but, c'est de développer leur confiance en soi, de les remettre dans un rythme de travail, de développer leur projet professionnel, développe Cathy Barnetche, gérante du restaurant Kokot Nomad à Anglet. On fait de l'accompagnement qui peut aussi être personnel, pour régler des problèmes de mobilité, de logement, d'administratif…" Dans le cas de Joana, cela se traduit par un stage qui va débuter la première semaine d'avril dans une entreprise spécialisée dans l'aéronautique, un domaine proche de celui dans lequel elle travaillait au Venezuela.

"L'image d'un père qui travaille"

Avec elle, Iker et Nourdine ont bénéficié de ce programme. Pour Iker, 24 ans, en décrochage professionnel après des expériences infructueuses dans le domaine de la vente, l'objectif est aujourd'hui "de reprendre un rythme de travail, d'avoir à nouveau des responsabilités pour être prêt à revenir dans le monde de l'entreprise." Monde que va intégrer Nourdine : père isolé, il élève seul son fils de sept ans à Bayonne. Il n'a quasiment jamais travaillé, ou jamais de manière continue, mais aujourd'hui, c'est du passé : "avec cette formation, j'ai pu passer mon permis de conduire et une formation de carreleur-chapiste. Il y a un avant et un après, aujourd'hui je suis beaucoup plus investi. Et puis je laisse à mon fils l'image d'un père qui travaille, c'est le plus important."

Pour ceux qui ne parviennent pas à s'intégrer dans la vie active malgré ce programme, Pôle Emploi continue la prise en charge. EN 2022, 26 000 demandeurs d'emploi ont pu bénéficier de l'IAE en région Nouvelle-Aquitaine.