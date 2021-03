Héros du quotidien : il y a un an, ces Auvergnats étaient en première ligne pour faire face au confinement

C'était il y a un an. Premier confinement. Première barrière au virus, et nos vies mises sur pause. Mais pour ceux que l'on appelle aujourd'hui les héros du quotidien, pour ceux que l'on a applaudi chaque soir à nos fenêtres, le réveil a continué à sonner. Dans l'anonymat. Portraits.

Il y a un an précisément, le 17 mars 2020, la France entre dans un confinement de plus de deux mois pour faire face à la pandémie de coronavirus. Notre quotidien s'en trouve bouleversé, et au cœur de ces semaines cloisonnées, ils ont été nombreux à monter en première ligne pour que la vie continue malgré tout.

Confinement, télétravail, école à la maison, vaccination, le couvre-feu. Tout le monde a dû s'adapter. Se protéger. Un bouleversement de vie et dont les conséquences perdurent encore aujourd'hui. Dans cette période singulière, ils sont nombreux à rester mobilisés. On pense évidemment aux soignants, aux professionnels de santé, aux secouristes, aux forces de l'ordre, mais pas seulement.

Et puis, il y a tous les autres. Tellement nécessaires à nos vies bousculées. Ce 17 mars 2021, France Bleu leur rend hommage. Mélany hôtesse de caisse, Guillaume agent de collecte, Ghislain aide-soignant, et Chantal agent des écoles. Portraits de quatre Auvergnats héros du quotidien.

C'était des kilos de farine, de pâtes. Ils se sont dit : "On va remplir un bunker, on est en guerre" - Mélany, caissière

Première étape dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Rencontre avec Mélany, 24 ans, hôtesse de caisse depuis quatre ans. Lorsqu'on la replonge dans ses souvenirs, la jeune femme se rappelle d'abord de la panique qui s'est emparée des clients dès l'annonce du confinement. "Ah c'est catastrophique, surtout le vide des rayons. C'était des kilos de farine, de pâtes. Ils se sont dit "on va remplir un bunker, on est en guerre, alors que pas du tout".

Quant aux équipements de protection, ils ont mis du temps à arriver :"Pour le masque, ça a été long, au départ, on n'était pas obligé de le porter. Beaucoup ne le portait pas. Les plexis ont mis beaucoup de temps à arriver. Ils sont arrivés au deuxième confinement, je crois. Mais dès que ça a été mis en place, déjà même pour nous, c'était plus simple, parce que c'est très compliqué le flux."

Mélany, 24 ans, hôtesse de caisse à Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie Hamon

Mélany, 24 ans, caissière à Clermont-Ferrand Copier

Derrière sa caisse, Mélany ne se plaint pas. Finalement, elle a beaucoup appris. "La patience déjà (rires). Il en faut énormément avec les gens et la maîtrise de soi, car on est obligé de répéter tous les jours que le port du masque est obligatoire. On les refait mettre aux clients parce qu'ils l'enlèvent en caisse. C'est tout le temps comme ça."

Un an après, Mélany se sent elle un peu plus reconnue ? "Alors, on a eu la prime de 1.000 euros pour le premier confinement. Après, on n'a pas eu plus. J'aurais trouvé normal que les infirmières et autres aides soignants aient davantage et elles (les primes) ont mis énormément de temps à arriver. Une prime supplémentaire, ce serait plutôt pas mal hein !?"

Avant d'aller embaucher, Mélany souhaite faire passer un message avec le sourire. "Soyez polis, dites bonjour s'il vous plaît. C'est quelque chose qui manque aux gens, on est humain. On n'est pas des punching-balls. Soyez gentil avec une hôtesse de caisse et elle vous rendra le sourire".

Comme pour les infirmières, il y avait des mots de remerciements, des dessins d'enfants, ça valorise notre travail - Guillaume, éboueur

Guillaume Durant est âgé de 33 ans. Le 17 mars 2020 et tous les jours qui ont suivi, il a embarqué à bord de son camion-benne dès 5 heures du matin pour collecter les déchets dans les rues de Clermont-Ferrand. Fier de porter son uniforme jaune fluo, Guillaume le timide s'en souvient comme si c'était hier : "Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose au final, on était dans notre travail quotidien en tant qu'agent de collecte.

Humble et timide, Guillaume préfère parler de son métier plutôt que de montrer son visage © Radio France - Romane Brisard

Guillaume, 33 ans, éboueur et fier de l'être Copier

Pourtant, le 17 mars 2020, les effectifs baissent. Plus de travail en équipe derrière le camion. Guillaume est seul à enchaîner les poubelles et la charge de travail, elle, augmente. A l'entendre, ça va de soi, finalement. "Dans un premier temps, il y a des flux beaucoup plus importants, surtout sur les biodéchets. Tout ce qui est tonte de jardin. Au niveau rangement, les gens en ont profité. C'était juste un rythme à prendre. Pas grand-chose à vrai dire."

Inutile d'insister, Guillaume ne tient pas à se lancer des fleurs, mais les Clermontois s'en sont chargés pour lui. Il se rappelle :"Comme pour les infirmières, il y avait des mots de remerciements, des dessins d'enfants, des encouragements, ça valorise notre travail. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une image remarquable. Du coup, ça fait plaisir que les gens apprécient ce que l'on fait. Ça m'avait marqué, oui..." Aujourd'hui, la reconnaissance ne s'affiche plus sur les poubelles et les applaudissements se sont tus aux fenêtres. Guillaume n'en a pas besoin. Il aimerait juste ne plus voir de masques par terre.

Au départ, on nous a présentés ça comme une grippette saisonnière - Ghislain, aide-soignant

Le dévouement des blouses blanches est évidemment le symbole des héros en première ligne sur le front de la crise sanitaire. Parmi eux, il y a les aides-soignants qui ont dû faire face à la première vague des malades dans les hôpitaux. Ghislain Tardivel travaille depuis 20 ans à l'hôpital d'Issoire dans le Puy-de-Dôme.

Au début de l'épidémie, l'hôpital s'est organisé comme il a pu. "Ça ne s'est pas très bien passé sur l'apport de masques et de matériels, parce qu'au départ, on nous a présenté ça comme une "grippette saisonnière. L'établissement a fait ce qu'il a pu avec les locaux qu'on a, et les moyens qu'on avait. Le personnel a bien joué le jeu en revenant sur ses congés, ses jours de repos."

Ghislain Tardivel, aide-soignant à l'hôpital d'Issoire © Radio France - Claudie Hamon

Ghislain Tardivel, aide-soignant à l'hôpital d'Issoire Copier

Ghislain s'occupe des personnes démentes du service gériatrique. Les 21 personnes âgées désorientées, installées au rez-de-Chaussée, ont dû déménager dans les étages pour laisser la place aux services Covid. "On a cohabité avec un autre service. Ce n'est pas évident. On s'est retrouvé au même étage de la maternité, ce qui n'a pas été très bien vécu par les dames, on peut le comprendre."

Malgré le stress et la crise sanitaire, Ghislain ne changerait pas de métier, ni de service, pour rien au monde. "Je ne regrette pas mon choix d'être aide-soignant dans cet établissement, même s'il y a beaucoup de choses à faire et à changer. J'ai une pensée pour tous mes collègues qui ont été atteints de Covid + et qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle. On nous a appelé les héros de première ligne, mais on n'a aucune reconnaissance derrière. On a bien eu 183 euros pour faire taire le soignant sur ses conditions de travail, mais on est loin du compte."

Ghislain est aide-soignant à l'hôpital d'Issoire depuis 20 ans © Radio France - Claudie Hamon

J'ai fait mon travail tout simplement, je ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire" - Chantal, agent des écoles

10h45 à l'école du centre à Issoire, où Chantal, 59 ans, assure garderie, cantine, nettoyage. C'est la fin de la matinée, elle s'apprête à mettre le couvert avec sa collègue Maria :"Nous sommes dans une salle de cantine, les enfants ont des tables déjà attribuées et numérotées. On ne travaille plus du tout comme avant. On a beaucoup plus de travail à faire, un protocole sanitaire qui est très lourd. Aérer les locaux et désinfecter les poignées de portes, l'entrée, les toilettes, les tables, tout ce qui est à hauteur des enfants. Et ça, c'est plusieurs fois par jour."

Malgré la fatigue, Chantal sourit derrière son masque et ses yeux bleus pétillent. Il y a un an, elle n'a pas hésité une seconde à assurer l'accueil des enfants des soignants : "Moi-même, j'ai des petits enfants, je pensais à eux aussi. Il fallait bien que quelqu'un les garde pendant que mon fils et ma belle-fille allaient travailler, c'était une évidence. Après la première appréhension, on a vu qu'il y avait des locaux assez grands pour les recevoir, qu'on pouvait faire de la distanciation, que les repas étaient servis individuellement, j'ai trouvé que ça c'était bien passé".

Chantal, 59 ans, agent des écoles à Issoire © Radio France - Dominique Manent

Portrait de Chantal, 59 ans, agent des écoles à Issoire Copier

"Et voilà ma grande !". Entre deux confidences, Chantal aide la petite Marie-Olivia à enlever les bretelles de sa salopette. "J'adore le contact avec les enfants. J'ai un bon feeling avec eux. Ils m'apportent la joie de vivre tout simplement. Il faut laisser de côté les soucis et parfois aider certains qui ont des soucis personnels". Et les enfants le lui rendent bien. Chantal fait l'unanimité : "En récréation quand on se fait mal, elle est là, elle nous met une poche de glace. Elle est là pour nous. Elle est toujours très gentille avec nous. Parfois elle nous fâche, mais c'est normal et elle nous prévient toujours avant !".

La directrice de l'école du centre, Natacha Heitmann, va dans le même sens : "Pour le respect du protocole, elle passe un temps fou à aider les enfants à aller aux toilettes, pour le lavage des mains, pour le nettoyage des locaux." Chantal entend les louanges, mais ne les comprend pas vraiment. "Il en faut des gens en première ligne. J'ai fait mon travail tout simplement. Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire".