Il y a un an, l'épidémie de Covid-19 contraignait le gouvernement à fermer les écoles et à confiner le pays. Une France au ralenti, même si des milliers de travailleurs sont restés mobilisés au front. En première ou en deuxième ligne, ils sont les héros anonymes de la guerre sanitaire.

Il y a un an, le confinement : Naïb agent de nettoyage, "On a eu la chance de continuer à travailler"

Des milliers d'agents de nettoyage ont continué à travailler au plus fort de l'épidémie de coronavirus (photo d'illustration).

C'était il y a un an déjà, le coronavirus entrait dans nos vies pour les bouleverser de façon inédite. D'abord les écoles fermées le 16 mars 2020, puis le confinement le 17 mars 2020 dans tout le pays pour près de deux mois (jusqu'au 11 mai 2020). Pour cet anniversaire pas comme les autres d'un an de Covid-19, France Bleu vous propose de replonger dans cette épidémie qui change nos vies, nos habitudes, nos repères, nos projets, nos convictions, à travers les témoignages de celles et ceux qui nous ont permis de tenir.

"On a fait ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire" - Naïb, agent de nettoyage

Des héros anonymes, comme les femmes et hommes de ménage. Par milliers partout en France, des agents de nettoyage ont travaillé, parfois sans protection, pour assurer la désinfection des entreprises, des laboratoires, des grandes surfaces, des usines.

C'est le cas de Naïb, agent de nettoyage depuis dix ans à Apelnet, société de nettoyage basée à Marseille. Si son métier est souvent déconsidéré, mal rémunéré, peu qualifié et boudé car jugé ingrat et difficile, lui ne cache pas sa fierté d'exercer "ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire", confie-t-il à France Bleu Provence.

Car en temps d'épidémie, il est essentiel de garantir l'hygiène, de nettoyer les surfaces, de désinfecter les locaux pour "limiter la propagation du virus", explique Naïb, avec beaucoup de passion et d'humilité, lui qui n'a jamais cessé de travailler depuis le début de l'épidémie.

Un métier bientôt revalorisé ?

"On a eu la chance, femmes et hommes de ménage ou d'entretien, de pouvoir continuer à exercer notre profession, insiste Naïb. Très souvent ce sont des femmes et des hommes qui commencent à bosser tôt le matin, ou le soir à partir de 18h, 20h ou 21h selon les endroits. Donc ce ne sont pas forcément des personnes que l'on voit".

"Si on se levait le matin, poursuit-il, c'est justement pour faire ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et contribuer à notre échelle à la lutte contre l'épidémie".

Contrairement aux soignants dans les hôpitaux, les agents d'entretien ne sont jamais mis en avant dans la lutte contre le Covid-19. Pour autant, Naïb n'en tire aucune amertume. "Utile ou pas, je ne sais pas si c'est à moi d'en juger, conclut l'agent marseillais. Nous, on a tout mis en œuvre pour limiter les contaminations dans un premier temps et donc de façon indirecte, les hospitalisations".

Le gouvernement a lancé ce lundi une troisième conférence du dialogue social qui pourrait aboutir à de meilleures rémunérations et formations, dans certains métiers de la deuxième ligne comme celui des agents d'entretien et de nettoyage.