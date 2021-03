Il y a un an le confinement : "une certaine angoisse" pour Jean-Michel chauffeur de bus à Rennes

Il y a un an c'était le début du premier confinement. Jean-Michel Holder, chauffeur de bus sur le réseau STAR à Rennes (Ille-et-Vilaine), n'est pas prêt d'oublier ce premier jour et les autres qui ont bouleversé son quotidien.

Le 17 mars 2020, il y a tout juste un an, la France commence son premier confinement pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Pour Jean-Michel Holder, âgé de 58 ans, conducteur de bus depuis près de trois ans sur le réseau STAR à Rennes Métropole, ce jour-là annonce un profond changement de son quotidien. Déjà "plus de serrages de mains avec les collègues, plus de bises, une distanciation sociale et des gestes barrières qu'on commence à mettre en place".

"La vie s'est arrêtée"

Ce 17 mars 2020 et les jours suivants sont marquants pour Jean-Michel Holder car au volant de son bus, il sillonne une ville méconnaissable.

La vie s'est arrêtée. Plus de circulation, plus de clientèle et une certaine angoisse de ne pas savoir où est-ce qu'on va avec cette épidémie - Jean-Michel Holder

Au début, le chauffeur porte un masque en tissu confectionné par une couturière de sa commune. Puis son employeur en fournit mais ils sont chirurgicaux cette fois-ci. Quant au port du masque par les voyageurs, il est plutôt bien respecté et quand il faut faire des rappels à l'ordre, ils sont plutôt bien entendus par les usagers réfractaires.

Protection maximale

Comme ses collègues, Jean-Michel Holder est très soucieux du protocole sanitaire à l'intérieur de son bus. Dès qu'il arrive au travail, il nettoie consciencieusement sa cabine avec une lingette. Depuis un an, les conducteurs sont aussi protégés par un plexiglass. Au début, ils ne pouvaient pas manipuler la monnaie lors d'achats de titres de transport par les usagers qui ne pouvaient pas entrer par la porte avant du véhicule. Des conditions désormais moins strictes.

Vigilance

Puis avec le déconfinement, il doit s'adapter à la mise en place de zones réservées aux vélos, notamment dans le centre-ville. "Certaines voies ont été rétrécies pour y créer des pistes cyclables d'abord provisoires, puis devenues définitives" explique Jean-Michel Holder "on roule dans de grands véhicules, il faut donc anticiper et être très vigilant et prudent".

Le sport comme "échappatoire"

Ces nouvelles conditions de travail n'ont pas facilité le quotidien de Jean-Michel Holder. "On a un métier qui demande beaucoup d'attention , de surveillance autour du véhicule et à l'intérieur du véhicule. Et on est constamment avec le masque, ce qui n'est pas confortable. Le sport est un échappatoire".