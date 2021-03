VIDEO - Il y a un an le confinement : Laurence aide à domicile avait "peur de transmettre le virus"

Eux n'ont pas vraiment eu le temps de souffler depuis un an. Les aides à domicile font partie de ceux que l'on surnomme désormais les travailleurs de "la deuxième ligne". Au Centre communal d'actions sociales de Tonnay- Charente, ils sont vingt-six à s'occuper au quotidien de nos aînés.

Laurence Cadorel, seize ans de métier. Ses missions sont nombreuses: courses, ménage, cuisine, aide à l'habillage ou encore toilette. Grâce à elle, les bénéficiaires ont pu rester chez eux pendant le confinement.

Nous la retrouvons chez Gisèle, 92 ans, patiemment assise dans son fauteuil. Les aides à domicile lui rendent visite tous les jours.

S'arrêter de travailler n'était pas une option pour Laurence. "On est leur bouée de sauvetage", explique-t-elle. "Je ne peux pas m'habiller toute seule", renchérit Gisèle.

Laurence a "tenu" pour ne pas abandonner Gisèle et les autres. Parfois au détriment des siens. Pendant le confinement, elle a perdu sa mère.

Laurence, auxiliaire de vie à Tonnay-Charente.

On y allait tous les deux jours avec ma sœur. Puis, elle ne nous a plus vues du jour au lendemain. Elle s'est dit : ils m'ont abandonnée. Donc elle s'est laissé mourir. Tout ça c'est dur. On donne de l'aide aux autres et puis pour nous... ça fait mal.