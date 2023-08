"Il y a une envie de s'éclater ici", le chanteur Claudio Capéo salue le public mayennais du V and B Fest'

Le festival du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne, bat son plein . Il se termine ce dimanche avec sur scène des artistes comme Juliette Armanet ou encore Damso. Ce samedi, c'était notamment un chanteur qu'on connaît bien et qu'on adore sur France Bleu Mayenne qui était sur scène : Claudio Capéo. On lui a posé quelques questions. Interview.

Claudio Capéo et sa troupe ont répondu à quelques questions des journalistes ce samedi. © Radio France - Alexandre Frémont

France Bleu Mayenne : Comment on se sent dans un festival comme ça, il y a de l'impatience ou au contraire ça va trop vite ?

Claudio Capéo : Il y a de l'excitation, tout simplement, parce que ça nous fait du bien, parce que c'est ce qu'on travaille toute l'année, de monter sur scène, de pouvoir rencontrer les gens, pour nous, c'est ça le plus important. C'est de pouvoir mettre le texte est une mélodie face à vos regards et à vos sourires. C'est ça qui nous prend au cœur. Aujourd'hui (samedi, ndlr), c'était assez exceptionnel. Pour nous, déjà, c'est la dernière des festivals, ça y est, c'est terminé. Ensuite, on partira pour les zéniths dans un mois. Donc c'est un jour de fête. C'était super important et on était très heureux d'être programmé sur ce festival. C'est la troisième édition, c'est incroyable, on se dit 'Comment ils font les mecs ?' Je ne sais pas, ils sont complètement fous. Et l'accueil est fou. Tu vois tous ces sourires et tout ce qui se passe, merci du fond du cœur pour tout ça.

Sur le titre "Un homme debout", est-ce que vous vous dites que vous la jouez trop, que vous ne souhaitez plus la jouer tellement vous l'aviez faite ?

Je pense que c'est normal, quand tu fais quelque chose, c'est récurrent, c'est tout le temps et tu t'en lasses, mais dans ces cas-là, il ne faut pas que je pense à nous, que je pense à moi, il faut penser au public parce que c'est ce titre qui nous a porté, qui nous a permis d'être là aujourd'hui et tout ça, c'est grâce au public, grâce aux gens qui viennent nous voir. Donc, pour eux, il faut le faire et de mieux en mieux.

Comment était donc ce public mayennais et est-ce la première fois que vous venez dans le département ?

La première fois, je ne pense pas. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas de tête, je n'ai aucun souvenir de rien. En tout cas, c'était formidable. Ils sont merveilleux, on était à vif, ils étaient complètement dedans, ils nous ont ouvert les yeux, ils nous ont souri. C'est vrai que quand tu arrives dans des gros machins comme ça, ce n'est pas forcément évident parce qu'on reste des petits bonhommes quoi. Et puis finalement, ils nous ont porté et ça permet de finir en beauté sur un truc incroyable. Ça reste le dernier souvenir des festivals et c'était chez vous. Merci du fond du cœur pour tout ça.

En quoi, justement, le public mayennais est différent ?

Je ne sais pas. Je pense que tout le monde est différent, que chaque humain est différent, que chaque région est différente, portée par des forces différentes et là, tu sens qu'il y a un partage, il y a du vivre ensemble. C'est à cœur ouvert, encore une fois. Je le dis peut-être un peu trop, mais c'est important, surtout de nos jours. Là, tu vois qu'on a envie de vivre et qu'on a envie de s'éclater, de faire la teuf, d'être ensemble et de profiter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on y va quoi. Donc voilà, c'était incroyable.

Comment on appréhende un tel festival quand on est programmé en début d'après-midi ?

C'est une belle question. À nous d'anticiper et de faire en sorte de pouvoir coller au projet, de pouvoir coller au festival, de pouvoir coller à tout ce qui va suivre, ce qui vient avant, ce qui vient après. Il faut faire en sorte de pouvoir plaire au plus grand nombre et tout en gardant notre plaisir et ce que nous sommes.

