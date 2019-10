"Il y a une piste pour suspendre l'autorité parentale du conjoint violent"

Pessac, France

L'éducation est au cœur du rendez-vous régional du Grenelle des violences conjugales. A Marmande, dans le Lot et Garonne, les différents acteurs vont chercher des solutions aux problèmes des violences chez les jeunes. Il y a une tendance à des rapports plus violents entre jeunes hommes et femmes souligne Bérangère Couillard. La députée de la circonscription de Pessac et Gradignan est référente égalité femmes-hommes au sein de La République en marche. Invitée de France bleu Gironde ce jeudi, elle a évoqué les différentes pistes qui remontent depuis le lancement du Grenelle le 3 septembre par le premier ministre Edouard Philippe. La suspension de l'autorité parentale du conjoint violent est envisagée, comme le dépôt de plainte à l'hôpital.