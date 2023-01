Il y a une pression de la population à repenser l'aménagement du territoire, selon Benoit Phalippou

Comment repenser la mobilité et l'aménagement du territoire ? C'est la question que se posent aujourd'hui la plupart des municipalités. Un an après le début du plan Faubourgs à Avignon, Benoit Phalippou était l'invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse. Spécialiste de la question, il explique que "repenser l'aménagement du territoire, ça signifie aménager les aires urbaines de manière à ce que les usages puissent se faire le mieux possibles dans l'espace disponible. La crise énergétique et la période post-Covid amènent tout le monde à réfléchir à ses habitudes notamment de déplacement. L'aménagement urbain doit répondre à ces besoins. La difficulté est de prendre en compte ce qui existe et imaginer ce qui va exister". Mais la tâche n'est pas aussi simple qu'il y parait. Le directeur associé au cabinet Cereg estime que le problème est multifactoriel. "Il faut aussi intégrer à travers les aménagements divers éléments comme le réchauffement climatique, la gestion de l'eau, la végétalisation, la bonne entente entre toutes les formes de déplacements", avant de conclure "qu'il est normal qu'il y ait des contents et des mécontents. Il faut une période d'adaptation".

