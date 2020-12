Il y aura bien un marché de noël au Mans. Comme pour la grande roue en début de semaine, la mairie vient de présenter un protocole sanitaire en préfecture après les annonces du premier ministre de jeudi soir. Les autorisations viennent juste d'être validées ce vendredi. Ce sera sur la place de la république du Mans et le marché sera sûrement un peu moins important que les autres années.

On contacte un à un tous les commerçants

Pour les fêtes de fin d'année en 2019, il y avait 55 chalets sur la place de la République au Mans. Cette année, ce sera sûrement moins et pas avant le 18 décembre. Une semaine parce que, actuellement, 2A organisation, l'entreprise basée à Nantes qui gère le marché de noël est en train de contacter tous les commerçants qui avaient prévu de venir pour savoir s'ils sont toujours intéressés. C'est ce que nous disait ce ce vendredi l'un des salariés de cette société.

Le manège en forme de sapin pourrait faire son retour au marché de noël sur la place de la République au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Le marché pourrait ouvrir le 18 décembre et il pourrait même y avoir aussi le manège en forme de sapin avec les boules qui montent et qui descendent. Mais pour le moment, rien n'est signé. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de vente alimentaire à consommer sur place comme le vin chaud, les gaufres ou la choucroute. En revanche, pas de problème pour les chocolat, le nougat ou le fois gras. Le marché sera toujours avec les chalets qui appartiennent à 2A organisation. De son côté, la mairie du Mans assure la sécurité, et le barriérage. Un marché de noël qui commencera donc plus tard que prévu mais qui pourrait être prolongé dans le mois de janvier.

2A organisation gère 80 clients pour les marchés de Noël dans six villes. Les autres sont dans des centres commerciaux.