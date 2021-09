Il y aura bien une dernière Fête Saint-Michel devant le Zénith de Toulouse

Un accord a été trouvé entre la mairie de Toulouse, la préfecture et les organisateurs de la Fête Saint-Michel en accord avec la fédération des Forains de France. Une dernière édition aura lieu à partir de la semaine prochaine, et pour trois semaines du vendredi 24 septembre au dimanche 17 octobre.

Elle aura lieu comme d'habitude, et pour la dernière fois précise bien la mairie, sur le parking du Zénith. Les caravanes d'habitation seront en revanche déplacées sur le parking de la base de loisirs de Sesquières, pour libérer notamment la place Lartigue et permettre le stationnement des visiteurs.

Manifestation des forains contre l’annulation de la fête Saint-Michel à Toulouse (Haute-Garonne), le 5 mai 2021. Entre 150 et 200 personnes sont venues dire leur colère sur la place du Capitole. © Radio France - Bastien Munch

En mai dernier, les forains avaient manifesté devant le Capitole après la décision brutale de la mairie de mettre un terme à cette tradition de la Fête Saint-Michel, qui remonte au siècle dernier. La mairie de Toulouse voulait supprimer cet évènement par manque d'espace sur ce parking du Zénith grignoté par les travaux du quartier de la Cartoucherie. D'abord sur les allées Jules Guesde près du Palais de Justice, les manèges avaient migré vers 2011 sur décision de la municipalité Cohen vers l'immense parking du Zénith, plus à l'écart de la ville.

Une prochaine édition ailleurs ?

Finalement, un terrain d'entente a été trouvé et les forains eux-mêmes ont pris des engagements concernant la sécurité des lieux. Ils promettent d'empêcher le parking sauvage et de respecter les horaires de fermeture (22h30, sauf vendredi et samedi minuit) pour ne pas nuire aux riverains. Dans ce quartier de plus en plus urbanisé et habité, la sono de la foire ne devra plus se faire entendre après 21h en semaine.

La mairie mentionne aussi l’organisation de futures éditions de la Fête Saint-Michel, avec des réunions prévues. Les forains plaident depuis le début pour pouvoir s'installer à Sesquières ou sur l'île du Ramier.c'