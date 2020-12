Il y aura bien une grande roue au Mans pour Noël

La grande roue fait son retour au Mans sur la place des Jacobins. La ville vient d'avoir l'accord de la préfecture de la Sarthe et étudie également la tenue d'un marché de Noël sur la place de la République. En fait, tout évolue très vite et dépend encore des annonces du gouvernement de ce jeudi.

La grande roue fait son retour au Mans pour les fêtes de fin d'année. La ville a reçu ce mercredi l'accord de la préfecture de la Sarthe pour mettre en place le manège. Les forains sont déjà arrivés en Sarthe. Le manège pourrait ouvrir au public ce samedi. La municipalité étudie également la tenue d'un marché de Noël sur la place de la République.

Des animations qui peuvent être maintenues et suspendues du jour au lendemain

En fait, tout évolue très vite et dépend encore des annonces de gouvernement de ce jeudi. Et ce qui est possible aujourd'hui, peut vite être suspendu le lendemain. Actuellement, les forains qui ont le manège de la grande roue sont déjà arrivés au Mans. Ils peuvent monter le manège en quelques jours et l'ouverture au public pourrait se faire dans la journée de samedi. Il y a un protocole sanitaire strict : sens de circulation, barriérage autour du manège pour éviter les attroupements, et les groupes et les familles ne seront pas mélangés dans les nacelles.

Le marché de Noël de la place de la République au Mans (Archives) © Radio France - Christelle Caillot

Le marché de Noël de la place de la République encore à l'étude

Pour le marché de Noël, la ville attend les annonces du gouvernement avant de présenter un protocole sanitaire à la préfecture. Il y a 2 questions qui se posent : la question sanitaire sur le nombre de personnes autorisées dans un périmètre ouvert et la question de la sécurité. Comment assurer au mieux la sécurité des sarthois sur un marché de Noël avec en fond non seulement le Coronavirus mais aussi la menace d'un attentat. A cela s'ajoute aussi la possibilité d'un couvre-feu. Et s'il y a un couvre-feu, est-ce que ça vaudra encore le coup de mettre en place un marché de Noël.