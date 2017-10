"Il y aura bientôt 28 caméras dans la ville du Mans" Christophe Counil, adjoint à la sécurité

VIDEO : stationnement, PV, propreté, développement de la vidéo-protection, état des lieux de ces dossiers au Mans, avec Christophe Counil, l'adjoint à la sécurité

La vidéo-protection se développe au Mans. Christophe Counil, l'adjoint à la sécurité à la ville du Mans qui était notre invité ce mardi nous a annoncé ce matin qu'il y aurait bientôt 28 caméras dans la ville.

De 16 à 28 caméras en centre-ville

"Sur le cœur de ville, on a seize caméras aujourd'hui, et on va passer à 28 d'ici quelques semaines, j'espère d'ici la fin de l'année" a annoncé sur France Bleu Maine Christophe Counil, l'adjoint à la sécurité à la ville du Mans. "C'est un aménagement que l'on avait pris pour améliorer la sécurité dans le centre-ville. Ce sera sur l'hyper-centre : de la gare jusqu'à la place des Jacobins. Et le deuxième projet sur lequel on travaille qui est un projet qui est très attendu aussi, c'est celui du centre commercial des Sablons. On va le faire en deux phases, une première phase aux alentours du centre et une deuxième phase après avoir démonté les verrières".