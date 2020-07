"Il y aura de meilleures affaires que d'habitude" : à Metz, les soldes démarrent avec de grosses démarques

Les commerçants du centre-ville de Metz ont beaucoup souffert du confinement, et le retour des clients se fait attendre. Pour le départ des soldes, ce mercredi 15 juillet pour un mois, les boutiques se retrouvent avec beaucoup de stock à écouler. Les rabais seront plus importants.

"Je pense qu'il y aura de meilleures affaires que d'habitude, et surtout plus tôt. On va commencer fort", assure Jean-Michel Gsell, patron des bagages Gsell en Chapelrue dans le centre-ville de Metz. Les soldes d'été débutent ce mercredi 15 juillet pour un mois. Des soldes exceptionnellement décalées de trois semaines cette année, à cause de la crise sanitaire. L'idée était que les commerçants puissent écouler le stock qu'ils n'ont pas vendu pendant le confinement à prix plein, plutôt que de solder tout de suite au mois de juin.

"Certains clients ne connaissent même pas les dates des soldes cette année"

Mais rue Serpenoise à Metz, les commerçants sont plutôt pessimistes. Entre les départs en vacances et les clients qui ne sont pas revenus dans les magasins, Brigitte, vendeuse dans le magasin de mode Maison 1, 2, 3, ne sent pas le même engouement que les autres années : "On sent que le changement de date va nous porter préjudice. Certains sont partis en vacances, d'autres ne connaissent même pas les dates des soldes cette année".

Certains articles comme les sacs femme qu'on pourrait vendre même sur la saison d'hiver donc qu'on ne solde pas d'habitude, on va les mettre dès le départ à -20%

Les clients ne sont pas revenus autant qu'avant dans les magasins. Les commerçants ont encore beaucoup de stock sur les bras. Jean-Michel Gsell prépare des démarques exceptionnelles cette année : "Depuis le Covid, la reprise n'a pas été exceptionnelle. C'est normalement une période où on vend beaucoup de bagages, et cette année les gens partent moins loin ou ne partent pas. Donc on n'a pas du tout fait ce chiffre cette année", explique-t-il. "Certains articles comme les sacs femme qu'on pourrait vendre même sur la saison d'hiver donc qu'on ne solde pas d'habitude, on va les mettre dès le départ à -20%. Forcément, derrière, les articles qu'on prévoyait à -20%, on va les mettre à -30% et ainsi de suite. Il va y avoir de bonnes affaires cette année".

Parkings à moitié prix et opération "rebond d'achat"

A Metz, les clients ont en plus la possibilité de cumuler les démarques des soldes avec l'opération "rebond d'achat" de la ville de Metz. Vous pouvez acheter des bons et la ville vous rembourse 25% du montant, par exemple un bon de 150 euros ne vous coûtera que 120 euros et c'est valable dans près de 200 magasins messins. Pour ce weekend, Metz Métropole offre également 50% de réduction sur le stationnement dans ses parkings pour encourager à venir faire les soldes en ville. L'offre est valable dimanche 19 juillet, entre 9 heures et 19 heures, pour les parkings République, Thâtre, Cathédrale, Saint-Thiébault, Coislin, Paixhans et Mazelle.