Il y aura du champagne à Strasbourg, capitale de Noël mais en 2023

C'est une liste qui avait déclenché une vraie polémique. Liste des produits exclus du prochain marché de Noël de Strasbourg et diffusée par la Ville aux commerçants et forains. Parmi ces produits : la raclette, le pop-corn le poulet grillé ou encore le champagne. Une annonce qui avait immédiatement fait réagir le maire de Reims, Arnaud Robinet, mais aussi le président de la Région Grand Est aussi, Jean Rottner, parlant de décision "clownesque" pour un produit du terroir de la grande région. A Châlons-en-Champagne, une affiche a même rapidement été publiée sur les réseaux sociaux, montrant qu'au marché de Noël de Châlons-en-Champagne, il y aurait raclette et champagne.

La question du champagne a été revue, un accord a été trouvé avec Reims

Lors d'une conférence de presse ce jeudi 13 octobre, l'adjoint en charge de la coordination Strasbourg Capitale de Noël, Guillaume Libsig est revenu sur cette polémique, expliquant qu'il n'y avait jamais eu de champagne vendu sur le marché de Noël de Strasbourg ." Il y a eu une première demande, et nous avons statué en cohérence avec notre demande d'authenticité, de mise en avant des traditions et du terroir alsaciens d'effectivement préférer le crémant. Le sujet, ajoute Guillaume Libsig, a permis d'avoir une relation très directe avec la Ville de Reims. Et nous avons déjà trouvé une solution. Dès l'édition 2023, il y aura la présence de stands mettant en avant ces terroirs Grand Est". Un partenariat avec la Ville de Reims a déjà été noué pour les prochaines éditions de "Strasbourg Capitale de Noël".