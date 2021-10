"Il y aura un endroit fort et symbolique à Marseille qui portera le nom de Bernard Tapie" (Benoît Payan)

Les supporters de l'Olympique de Marseille vont-ils pouvoir saluer une dernière fois ce jeudi au stade Vélodrome ? Pour l'instant rien n'est encore officiellement assuré. Sur France Bleu Provence, le maire de Marseille Benoît Payan assure que lui souhaite que le corps soit exposé une dernière fois au Vélodrome "dans ce stade qu'il a aimé, qu'on a aimé", mais il précise également que pour cela la famille aussi doit être d'accord.

Ce stade c'est un peu sa maison ce stade. On a des souvenirs incroyables, il nous a fait vibrer, il nous a fait espérer - Benoît Payan

"Il était fin dans le regard et dans le geste"

Le maire de Marseille qui est revenu également sur la personnalité de Bernard Tapie, "C'était quelqu'un de très fin, ceux qui l'ont connu comprennent que c'est un homme complexe qui avait des sentiments très fins, bien loin de l'image populaire qu'on pouvait en avoir, de brutalité, de brillance ou de paillettes. Bien sûr que c'est ce qu'il donnait à voir dans la vie médiatique mais dans la vie c'était quelqu'un qui avait une culture particulière très prononcée, il était fin dans le regard et dans le geste. Il faut s'en rappeler maintenant".

Renommer le stade Vélodrome ?

Dès ce dimanche des centaines de supporters réunis devant le stade Vélodrome ont manifesté leur souhait de renommer le stade Vélodrome "Bernard Tapie Vélodrome", d'autres souhaitent que la tribune Jean Bouin soit rebaptisée, il est un peu tôt pour décider estime le maire de Marseille : "on ne va pas faire les choses dans l'émotion, on va regarder tranquillement, y compris lui voulait faire les choses avec force et courage. Donc on va rendre hommage à hauteur d'homme, de l'homme qu'il était".

Il y aura un endroit fort et symbolique qui à jamais portera le nom de Bernard Tapie - Benoît Payan

Les obsèques de Bernard Tapie, auront lieu ce vendredi 8 octobre. Une messe sera célébrée à 11h à la Major, la cathédrale sainte Marie-Majeure de Marseille. La cérémonie sera présidée par l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. L'ancien président de l'Olympique de Marseille sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de Marseille (9e arrondissement).

Il tenait particulièrement à être à Mazargues, parce que c'est un quartier qu'il a aimé, c'est juste à côté du stade, c'est le cimetière le plus proche du stade. Pour lui c'était important. Il sera là et on pourra lui rendre hommage

