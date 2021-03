Il y aura un "vaccinodrome" à Avignon et à Carpentras annonce Renaud Muselier

Le président Les Républicains de la région PACA, Renaud Muselier, était l'invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi 25 mars. La situation sanitaire se dégrade dans notre département.

Un "vaccinodrome" à Avignon et à Carpentras

Renaud Muselier l'annonce : "il y aura deux "vaccinodromes" en Vaucluse, à Avignon et à Carpentras". Des discussions sont en cours avec les mairie pour déterminer son emplacement. Il permettra de vacciner 2.000 habitants par jour.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite également transformer les gymnases et les lycées publics en centres de vaccination pendant les vacances scolaires de Pâques afin de vacciner "jour et nuit". Le rectorat a donné son accord, l'Agence Régionale de Santé (ARS) également, "il ne manque plus que la réponse du ministère" précise Renaud Muselier.

On a tous envie de vivre, de s'amuser, mais il faut prendre des précautions...

Le président de la région PACA veut accélérer la vaccination. Pour le moment, "10% des habitants ont reçu une première dose de vaccin alors que l'Île-de-France est à 7%".

Pour permettre l'accès au vaccin à toutes et tous, des "vaccinobus" seront mis en place dans les villages les plus reculés.

Calendrier de vaccination. - Visaactu

"On peut encore échapper au confinement"

En Vaucluse, la situation se dégrade de jour en jour. Le taux d'incidence est de 309 pour 100.000 habitants. Ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne nationale qui se situe à 308. Mais Renaud Muselier reste confiant : "on peut encore échapper au confinement."

Voici la situation sanitaire en Vaucluse le 24 mars :