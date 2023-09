Il y aurait plus de 14 600 logements insalubres en Charente-Maritime selon la préfecture

"Toutes les communes de Charente-Maritime ont des logements insalubres" constate la sous-préfète de Saintes devant la carte des signalements depuis dix ans, constellée de pastilles. En ville, ce sont surtout des appartements, en campagne des maisons occupées par des propriétaires âges. Plus de 14 600 logements seraient insalubres en Charente-Maritime, ce qui concernerait plus de 26 000 personnes. Des chiffres dans la moyenne nationale, mais qui peuvent surprendre dans un département touristique aux nombreuses résidences secondaires.

Et encore, ce n'est qu'une estimation : "parce qu'il y a des personnes qui ne nous signalent pas leur situation de peur de ne pas retrouver de logement" affirme Véronique Schaaf la sous-préfète de Saintes. "C'est pour eux qu'on lance la plateforme Histologe " dit-elle. Il s'agit d'un site internet sécurisé développé par le gouvernement pour faciliter les signalements de logements insalubres. Il suffit de quelques clics pour remplir sa déclaration . Les services de l'État sont automatiquement alertés, ils invitent par le même canal la mairie de la commune, et les services sociaux concernés à s'intéresser au logement afin de trouver des solutions.

42,7% des locataires d'un logement insalubre ont plus de 60 ans

La plateforme Histologe est ouverte à tout le monde, y compris aux propriétaires occupants de logement insalubres qui n'ont pas les moyens de faire des réparations. C'est souvent le cas en campagne : 42,7% des locataires d'un logement insalubre ont plus de 60 ans, constate Lionel Rizzo, chargé de l'habitat indigne au sein des services de l'Etat en Charente-Maritime. "On pourra proposer à ces propriétaires des aides à l'habitat pour essayer de sortir de cette situation" dit-il.

Cette plateforme va aussi permettre d'identifier les marchands de sommeil. "Il y en a, on sait qu'ils existent" affirme la sous-préfète de Saintes. Antoine Robert du comité local autonome des jeunes en Charente-Maritime l'a constaté en accompagnant certains jeunes locataires : "ce ne sont pas des mafieux, ce sont des gens qui louent des logements qu'ils savent ne pas être conformes". Ces logements sont en général "trop petits, sans fenêtres, avec une surface inférieure à neuf mètres carrés".

En Charente-Maritime, il n'y a pas de problèmes de sur-occupation. Les situations les plus fréquentes concernent la présence de moisissures, ou de peinture au plomb qui peut provoquer du saturnisme chez les enfants. Une dizaine de cas par an sont beaucoup plus graves et exposent les locataires à un danger imminent affirme Lionel Rizzo, en charge de l'habitat indigne au sein des services de l'État. Dans ce cas, l'État peut prendre en charge les réparations si le propriétaire ne les fait pas, avec des sanctions financières à la clé. Le propriétaire devra aussi reloger à ses frais le locataire le temps des travaux.