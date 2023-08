"Il y avait un besoin" : le succès d'un groupe Facebook de sorties entre célibataires à Vesoul

Le groupe Facebook "sorties entre célibataires Vesoul" a été créé fin juin. Un mois et demi plus tard, il compte plus de 750 membres. Un beau succès pour cette page qui permet à de nombreux Haut-Saônois de rompre avec la solitude.

Une sortie était organisée dans ce café de Vesoul il y a quelques jours. © Radio France - Raphaël Aubry C'est le succès de l'été dans l'agglomération vésulienne. Le groupe Facebook "sorties entre célibataires Vesoul" compte plus de 750 membres, depuis sa création fin juin. Au moins quatre sorties sont postées chaque jour. Il est par exemple proposé de boire un verre, d'aller en boite de nuit, de partager une randonnée ou encore une balade à moto. Plusieurs dizaines de personnes participent à certaines activités, comme la traditionnelle soirée du jeudi. "Je suis tout le temps en train de sortir. Pour nous, cela brise la solitude et ça permet de voir plein de monde," se réjouit Monique, une des membres. Certains sont actifs tous les jours. "Moi j'allais chaque matin boire un café en ville. Maintenant c'est pareil, mais mon téléphone est posé et je discute", continue Arnaud. "Une thérapie" pour certains membres Derrière l'idée, il y a Sébastien Boujon. Ce Vésulien cherchait a rencontré du monde et s'est inspiré d'autres villes, avec des groupes Facebook similaires. Depuis plusieurs semaines, il reçoit même des messages de remerciements : "Moi, j'y croyais depuis le début. Il y avait un besoin. Cela se ressent clairement, souligne le quinquagénaire. Des personnes sont ravies et prennent ça comme une thérapie. Ce sont des gens, comme moi, qui ont parfois eu des accidents de la vie. Certains sont isolés aussi géographiquement. Ils sont très contents de retrouver une vie sociale." Sébastien Boujon est à l'initiative du groupe Facebook "sorties entre célibataires Vesoul". © Radio France - Raphaël Aubry Le créateur du groupe s'est entouré de modérateurs pour gérer cette nouvelle communauté. On l'a compris, le but premier n'est pas de trouver l'amour, mais bien de partager des moments de convivialité.