"Il y avait un ras-le-bol", l'USCD s'auto-rétrograde à cause des incivilités de ses jeunes joueurs

La section football de l'USCD (Union Sportive des Cheminots Dijonnais) prend une décision remarquée, au cœur de l'été. Comme révélé par Le Bien Public fin juillet 2023, le club, qui compte plus de 400 licenciés, a décidé de rétrograder ses équipes de jeunes. Les catégories U15 et U18, qui devaient évoluer à l'échelon régional, seront inscrites à l'échelon départemental. Plus bas. Dans un championnat moins relevé. En cause, des "incivilités" qui se répètent et qui se sont aggravées la saison dernière, selon le vice-président Pascal Saillard, présent au club depuis 2003. Au micro France Bleu Bourgogne, le dirigeant revient longuement sur ce qui a engendré cette décision. Et sur ce qu'il espère pour l'avenir.

France Bleu Bourgogne : Qu'est-ce qui a motivé votre décision ?

Pascal Saillard : Au regard des incivilités qui ont lieu depuis mal de temps, toute la saison mais aussi la saison précédente, on s'est retrouvé dans une situation où les jeunes ... n'en faisaient qu'à leur tête. Ils n'étaient pas respectueux des autres, des bénévoles, d'eux-mêmes, en général. On avait une augmentation des cartons, des incivilités. Les éducateurs passaient plus de temps à reprendre les jeunes qu'à s'occuper du sportif.

De quelles incivilités parlez-vous ?

C'est le comportement du quotidien. On ne dit pas bonjour. Ce n'est rien, mais c'est déjà un premier signe. Après, on refuse quand un éducateur prend la décision de sortir un joueur. On refuse les reproches d'un bénévole parce qu'un joueur s'est énervé et a pris un carton, jaune, blanc ou rouge. Les vestiaires étaient dégradés. Ce sont toutes ces petites incivilités. En déplacement, des jeunes se servaient dans les sandwichs offerts pour les équipes adverses.

Il y avait un ras-le-bol, une sorte d'épuisement général des bénévoles, chez les jeunes éducateurs, chez le staff technique. Quand on entend des jeunes passionnés dire : "J'en ai marre, je n'en peux plus, j'ai l'impression de ne faire que la police", on ne peut pas continuer comme ça, il faut prendre des décisions.

Avant d'en arriver à cette décision d'auto-rétrogradation, qu'avez-vous tenté ?

On a discuté avec les jeunes, pour essayer de comprendre. Et puis on a bien vu qu'individuellement, tous les jeunes n'étaient pas mal, mais que, collectivement, ils faisaient n'importe quoi. On a essayé plein de choses. On a rouvert la commission d'éthique et de discipline. On a reçu les jeunes. On les a sanctionnés. On leur a donné des travaux d'intérêt général. Arriver le samedi, accueillir les petits, distribuer les goûters, arbitrer, jusqu'à nettoyer les vestiaires, pour ce qu'ils comprennent ce qu'est le rôle du bénévolat.

Ce qui est terrible, c'est que les retours étaient très positifs de la part des jeunes. L'un m'a dit : "j'aimerais bien être éducateur". Un autre m'a remercié. Mais, au-delà de tout ça, ils ont continué à faire n'importe quoi alors qu'ils étaient déjà sanctionnés.

Les équipes qui devaient jouer au niveau régional évolueront donc plus bas, au niveau départemental. Qu'espérez-vous avec cette décision ?

On veut simplement mettre les jeunes en face de leurs responsabilités. Quand ils font n'importe quoi, ils sont responsables. J'espère qu'ils vont réagir, j'espère qu'ils vont rester. Ce sont des jeunes qui ont un bon niveau. Ils ont essayé pour certains de jouer au DFCO, de jouer à Sochaux. Ils n'y sont pas restés, pas parce qu'ils n'avaient pas le niveau ... mais parce qu'ils avaient des problèmes de comportement.

Beaucoup de gens m'ont dit : "Pourquoi ne sont-ils pas exclus ?". On n'exclut aucun jeune. Si on commence à exclure ces jeunes, ils vont aller où ?

Des joueurs ont-ils déjà annoncé qu'ils ne reprendront pas leur licence à l'USCD ?

Oui, il y en a certainement qui vont le faire. Ça nous est égal. Tant mieux pour eux s'ils jouent au niveau régional. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils changeront de comportement. D'autres devaient partir ... et finalement ne partent pas.

Comment réagissent les familles de ces joueurs ?

Souvent on dit : "Oui, les jeunes font n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas encadrés par leurs parents". Non. Dans les réunions avec les jeunes, les parents étaient présents. J'ai entendu des discours fantastiques de la part des parents. Ce n'était pas en adéquation, on voyait que les parents étaient surpris par les réactions de leurs enfants. Nous avons eu leur soutien.

Avec ces équipes de U15 à U18 qui vont jouer au niveau départemental, ne craignez-vous pas une perte d'attractivité pour l'USCD ?

Non, on n'a pas peur. Ce que l'on veut, c'est reconstruire à partir de l'école de foot.