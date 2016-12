Il y a de plus en plus de pauvreté dans les Alpes-Maritimes

Comme tous les ans, les Restos du Coeur à Nice et dans les Alpes-Maritimes aident les plus démunis. Cette année, il y a encore plus de personnes dans le besoin que l'an passé selon Joel Meynent, le président départemental des Restos du Coeur

Joel Meynent est le président départemental des Restos du Coeur dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 ce mercredi.

C'est la 32e campagne hivernale. L'an dernier 1,2 million de repas distribués dans le département et il faut s'attendre a encore plus de repas distribués cette année selon Joel Meynent : " On espère que ça s’arrêtera un jour mais c'est loin d'être le cas.

Globalement dans les Alpes-Maritimes, il est fort probable que l'on dépasse les 1,2 million de repas. Pour faire face, on recherche des bénévoles. Aujourd'hui dans les personnes que nous aidons, il y a désormais des personnes qui travaillent et qui dorment dans la voiture."