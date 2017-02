Il y a quasiment 20 ans, le gouvernement français décide de fermer la centrale de Creys-Malville

Alors que la fermeture de la centrale de Fessenheim se précise, retour en Nord-Isère dans deux communes qui ont connu la fin de Superphenix. Rencontre avec des personnes mobilisées à l'époque contre cette décision du gouvernement de Lionel Jospin.

Mardi dernier, une étape importante a été franchie dans la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace. Une promesse de campagne de François Hollande. Le conseil d’administration d'EDF acceptant l'indemnisation proposée par l'Etat en compensation. La ministre de l'écologie a parlé d'une fermeture "pour 2018 voire un peu au-delà." Une annonce qui intervient quasiment 20 ans après la décision de mettre fin à Superphenix. Le surgénérateur de Creys-Malville est basé sur le hameau de Malville, lui même sur la commune de Crey-Mépieu, non loin de Morestel.

20 ans après, alors que le démantèlement se poursuit toujours, on est retourné voir quelques-uns des opposants à cette décision prise à l'époque par le gouvernement Jospin pour faire le point sur les plans économique, humain . Mais aussi pour savoir si le dossier Fessenheim leur faisait remonter en mémoire des souvenirs et pour avoir leur avis. Nous sommes ainsi allés à la rencontre de Christian Rival, maire LR de Morestel, premier magistrat de la commune depuis 1995; de son collègue de Creys-Mépieu Olivier Bonnard, qui en 2001 a pris la suite de son père à la tête de la petite commune; ainsi que d'Yves Pussier, 57 ans aujourd'hui et qui a l'époque travaillait pour une entreprise allemande sur place en permanence.