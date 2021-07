Ile d'Oléron : quatre baignades fermées à cause de Covid chez les sauveteurs

Quatre zones de baignades surveillées sur l'île d'Oléron sont fermées depuis ce vendredi et jusqu'à mardi prochain, sur la commune de Saint-Georges. Plusieurs surveillants sont malades du Covid et doivent s'isoler.

Des sauveteurs testés positifs au Covid-19, et voilà l'île d'Oléron contrainte de fermer quatre zones de baignade. Ces quatre zone, situées sur la commune de Saint-Georges-d’Oléron, ne peuvent plus être surveillées jusqu’au mardi 20 juillet inclus, à partir de ce vendredi 16.

Cela concerne les plages de Plaisance, Boyardville, Chaucre et Bonnes. La communauté de communes de l'île d'Oléron invite les familles et plagistes, "pour plus de sécurité", "à changer momentanément de lieu de baignade". Elle indique que "du personnel en renfort est actuellement redéployé pour permettre une réouverture rapide de ces zones de baignades surveillées", en tout état de cause pas avant mercredi.

Plusieurs sauveteurs ont été testés positifs au virus Covid-19. Ils doivent donc être placés à l'isolement pendant quelques jours. C'est le SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours de Charente-Maritime, qui sous-traite la surveillance des plages sur l'île d'Oléron en embauchant des surveillants spécialisés pour l'été.