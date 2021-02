Île-de-France : 422 places d'hébergements supplémentaires pour les SDF face à la vague de froid

La préfecture d'Île-de-France se mobilise face à la vague de froid qui s'abat sur la région cette semaine pour venir en aide aux sans-abris. Dès ce lundi soir, 287 places supplémentaires sont ouvertes, dont 169 à Paris. D'ici mardi soir, 135 lits supplémentaires seront aussi mis à disposition.

Ce sont 422 places supplémentaires qui doivent donc être rajoutées d'ici ce mardi soir dans toute l'Île-de-France. Depuis le mois d'octobre, 5189 places hivernales avaient déjà été ouvertes. Plus de 136.000 hébergements d'urgence sont ouverts chaque nuit dans la Région au total. Le dispositif pourra monter en puissance si besoin, précise la préfecture.

Horaires étendus pour les accueils

Certains départements ont par ailleurs étendus les horaires d'accueil de jour dès ce lundi, comme la Seine-Saint-Denis : un lieu supplémentaire a d'ailleurs été ouvert. Une trentaine de lits supplémentaires ont pu être mobilisés dès ce lundi soir selon nos informations, et d'autres devraient l'être demain.

Même chose dans les Yvelines où la halte de nuit fonctionne cette semaine 24 heures sur 24, avec dix lits supplémentaires, a indiqué la préfecture à France Bleu Paris. Les accueils de jour ouvrent aussi plus longuement et les maraudes sont quant à elles rallongées (jusqu'à 5 heures du matin au lieu d'1 heure) et plus nombreuses.