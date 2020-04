Ile-de-France : 500.000 masques ont été distribués ce mercredi matin dans des gares

Si vous avez pris un RER ou un Transilien ce mercredi matin, vous avez peut-être eu la surprise de recevoir des masques.

C'est une opération menée par le Conseil régional d'Ile-de-France en liaison avec les maires qui a eu lieu ce matin. Des conseillers régionaux, des maires et des volontaires se sont rendus dans les 130 gares SNCF et routières les plus importantes du réseau. Placés à l'entrée de ces gares, ils ont distribué gratuitement 500.000 masques.

Chaque voyageur a reçu un kit contenant 10 masques chirurgicaux. Selon la Région, cette pochette permet à chaque personne de se protéger durant une semaine dans les transports. Le masque doit être mis quand on prend son train ou son RER et on le jette à la sortie, précise la Région. Elle rappelle que ces masques sont efficaces durant quatre heures.

D'autres distributions de ce type sont prévues dans d'autres gares franciliennes.

Les masques distribués proviennent de la commande de trente millions de masques que la Région avait faite à la Chine.