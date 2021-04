Sondage Odoxa : 78% des Franciliens veulent se faire vacciner contre le Covid-19 en Ile-de-France

En Ile-de-France, 78% des Franciliens souhaitent se faire vacciner. C'est dans notre région où il y a le plus grand nombre de pro-vaccinations, révèle un sondage Odoxa avec Groupama pour France Bleu publié ce vendredi. Ce sondage porte sur les tests, les vaccins, le moral et le respect des mesures.

Odoxa publie ce vendredi un sondage sur le "Vécu du confinement". Cette enquête, qui porte sur les tests, les vaccins, le moral et le respect des mesures, a été réalisée avec Groupama pour France Bleu et franceinfo. Elle a été menée du 13 au 19 avril 2021, par Internet sur un échantillon de 3005 personnes.

Près de 78% des Franciliens veulent se faire vacciner

Si les Français ne se montraient pas très enthousiastes fin 2020 pour se faire vacciner, aujourd'hui c'est l'un des peuples les plus "vaccinophiles", indique le sondage Odoxa. Désormais, sept Français sur dix veulent se faire vacciner soit 20 points de plus qu'en novembre 2020. Il ne reste plus que 15% d'irréductibles qui affirment qu'ils ne se feront "certainement pas vacciner".

Une majorité veut se faire vacciner - Odoxa

L'Ile-de-France est même en tête des régions où le nombre de pro-vaccinations est le plus fort (78%) juste devant la région PACA (75%).

Si en PACA, 59% des habitants estiment que les régions, les départements, les mairies en ont fait suffisamment sur la vaccination, ils ne sont que 53% à le penser en Ile-de-France.

Accès aux tests jugés faciles en Ile-de-France

L'accès à un test est encore difficile pour deux Français sur dix, surtout en milieu rural, indique le sondage Odoxa. Dans les régions très urbaines, se faire dépister est considéré comme beaucoup plus simple. C'est le cas en Ile-de-France. C'est là que l'on se fait tester le plus facilement.

Il est facile de se faire tester en ville - Odoxa

Le respect des règles sanitaires est fort en Ile-de-France

La moitié des Français avoue ne pas toujours respecter les restrictions sanitaires et les gestes barrières. C'est particulièrement vrai chez les moins de 25 ans. Ils sont 70% à indiquer qu'ils transgressent les règles (27% chez les seniors).

L'acceptation des restrictions et des gestes barrières diminue au fur et à mesure que la crise sanitaire se prolonge. Les Français sont 45% à s'autoriser quelques écarts et 3% indiquent ne pas les respecter du tout.

Le sondage montre aussi que les règles sont plus respectées en zones urbaines denses comme en agglomération parisienne qu'à la campagne. C'est en Ile-de-France, que l'on respecte le plus les règles sanitaires (42%).

Moral en baisse dans les grandes villes

Près de 66% des Français affirment que la situation actuelle a eu des effets sur leur moral. Les moins de 25 ans sont les plus touchés. Les femmes se sentent plus fragilisées que les hommes. Le sondage révèle que plus on habite une grande ville, moins on se sent bien. Dans l'agglomération parisienne, le taux de personnes psychologiquement atteintes est de 69%.

On se sent mal en ville. - Odoxa

Si beaucoup de Français sont déprimés par cette crise sanitaire, cette période difficile les encourage aussi à revoir leur mode de vie de façon durable, révèle le sondage.