Ile-de-France : à Carrières-sous-Poissy, les abords des écoles sont des espaces sans tabac

Des zones non-fumeurs aux abords des établissements scolaires, c'est ce que voudrait instaurer La Ligue contre le Cancer dans toute la France. Il y a une dizaine de jours elle a demandé au gouvernement de publier un décret en ce sens. Mais au niveau local certaines communes ont déjà pris les devants. C'est le cas dans une centaine de villes de la région Ile-de-France et depuis le 1er novembre à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. La ville a reçu le label "Espaces sans tabac" de la Ligue Contre le Cancer.

Le maire de Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït a publié un arrêté pour interdire du fumer dans une quarantaine de secteurs de la ville : "On a déclaré Espace sans tabac toutes les aires de jeux pour enfants, tous les parcs et jardins, les abords des équipements publics (écoles, centres de petite enfance, équipements sportifs) même pour les enceintes extérieures et tous les city stades en extérieur également."

Dénormaliser le tabagisme

Pour l'élu, c'est un devoir de santé publique : "Sensibiliser les plus jeunes c'est leur faire comprendre au danger auquel ils s'exposent par le tabagisme passif et auquel ils pourraient s'exposer s'ils devenaient des fumeurs. Pour moi c'est essentiel et ça fait partie du travail d'une collectivité territoriale."

La volonté de ce label c'est de "dénormaliser le tabagisme" et mener cette campagne aux abords des écoles et auprès des plus jeunes n'est pas un hasard. Maurice Brun est le président de la Ligue contre le cancer dans les Yvelines : "Notre cible ce sont les fumeurs bien évidemment mais il y a toute cette partie éducative : ces petits enfants qui sont là, ils sont un peu des éponges. Ils prennent en compte les préceptes, ils en parlent entre eux et peut-être peut-on espérer qu'ils n'auront pas ce geste funeste de se mettre à fumer un peu plus tard."

Eddie Aït assure que de la pédagogie sera menée en priorité mais en cas de non respect de ces zones, les fumeurs s'exposent à une amende allant de 38 euros à 180 euros.