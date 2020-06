Invité de France Bleu Paris ce mardi, Jean-Louis Durand-Drouhin, responsable du Secours populaire Ile-de-France, s'alarme de la forte augmentation des bénéficiaires fragilisés par la crise sanitaire. Parmi ceux venus chercher de l'aide alimentaire il y a de plus en plus d'étudiants.

Île-de-France : avec la crise, le Secours populaire aide "50 % de personnes en plus" qu'en juin 2019

Depuis le début de la crise sanitaire, le Secours populaire Île-de-France accueille 50 % de bénéficiaires en plus par rapport à la même période en 2019

La fréquentation est en forte hausse dans les 190 espaces du Secours populaire en Île-de-France. Invité de France Bleu Paris ce mardi, Jean-Louis Durand-Drouhin, responsable du Secours populaire dans la région, s'alarme de voir de plus en plus de bénéficiaires, fragilisés par la crise sanitaire, venus pour l'aide alimentaire.

Accroissement "très important" du nombre de personnes accueillies

"Malheureusement, peu de choses ont changé depuis le déconfinement, explique Jean-Louis Durand-Drouhin. Nous avons toujours de très nombreuses personnes qui viennent nous trouver mais, du point de vue de l'aide alimentaire, on continue à voir un accroissement très important par rapport à avant la crise sanitaire. En 2019, nous avons reçu 124.000 personnes. Par rapport à l'avant-crise sanitaire, on accueille, sur la région, en moyenne 50 % de bénéficiaires en plus", s'alarme le responsable régional de l'association caritative.

Par rapport à l'avant-crise sanitaire, on accueille en moyenne 50 % de bénéficiaires en plus - Jean-Louis Durand-Drouhin, responsable du Secours populaire en Île-de-France

Ces bénéficiaires viennent chercher des colis alimentaires mais aussi des produits d'hygiène.

Les étudiants de plus en plus nombreux parmi les bénéficiaires

Parmi les bénéficiaires, Jean-Louis Durand-Drouhin note la venue de "_familles monoparentales, de réfugiés et de migrants_. Mais il y a aussi une population nouvelle : celle des étudiants. Ça nous a frappés".

Face à cette arrivée en nombre de bénéficiaires, le Secours populaire se dit "pas très rassuré pour la suite" : "Avec la fin du chômage partiel, nous risquons de recevoir de nouvelles personnes en difficulté... On remarque qu'il y a des travailleurs en temps partiel ou des gens qui venaient de perdre une partie importante de leur temps de travail. On s'attend à ce que la tension ne baisse pas rapidement", conclut Jean-Louis Durand-Drouhin.

Le Secours populaire reçoit un soutien du Conseil régional, mais aussi de partenaires et de producteurs locaux, mais il appelle aux dons qui sont possibles via leur site internet.