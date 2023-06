Île de France : des "rendez-vous de la retraite" pour détailler les changements liés à la réforme

Comprendre et organiser sa retraite peut s'avérer long et fastidieux.

Quand vais-je pouvoir partir ? Combien vais-je toucher ? Voilà les principales questions, mais il y en a de nombreuses autres en fonction du parcours professionnel de chacun. C'est pourquoi l'assurance retraite et l'Agirc-Arrco coorganisent les "rendez-vous de la retraite" du samedi 17 au vendredi 23 juin. En Île-de-France, des conseillers sont présents dans 47 points d'informations.

Les rendez-vous en présentiel pris d'assaut

Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet de l'événement , même s'il ne reste déjà que très peu de créneaux, ce vendredi soir. À l'échelle nationale, il n'en reste plus que 1.500 sur les 50.000 disponibles (téléphone et présentiel confondus). En Île-de-France, 7.700 rendez-vous sont proposés.

Habituellement, l'affluence est importante, et cette année le besoin d'informations est d'autant plus présent à cause de la réforme des retraites. Les organisateurs ont pour habitude de proposer à tous de prendre rendez-vous, dès le début de sa carrière professionnelle, mais actuellement ils proposent aux plus jeunes d'attendre quelques mois, car il y a urgence pour les premières générations touchées par la réforme ; celles et ceux qui sont nés à partir de 1961.

Ce lundi matin, à 8h15, vous pourrez poser vos questions en direct sur France bleu Paris, un conseiller répondra à vos questions.