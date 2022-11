JO Paris 2024 : la construction de la centrale géothermique commence sur le chantier du village olympique

A moins de deux ans des Jeux Olympiques à Paris, le chantier du village olympique à cheval sur Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen est dans les temps. Le gros œuvre est quasi fini, et après avoir creusé des puits l'an dernier, une nouvelle étape a pu commencer le vendredi 18 novembre, c'est la construction d'une centrale de géothermie. Cette installation va fournir au village olympique, qui fera 52 hectares soit l'équivalent de 70 terrains de football, une énergie propre. L'objectif, c'est de laisser ce village durable en héritage au quartier Pleyel.

ⓘ Publicité

Le village olympique va accueillir plus de 14.000 athlètes pendant les JO. C'est là qu'ils vont être soignés, qu'ils vont manger et dormir. Cet ensemble va fonctionner à 68% à la géothermie, une énergie locale et renouvelable. Plaine Commune Energie est chargée d'installer les équipements de la centrale.

L'installation de géothermie fournira de la chaleur et du froid au futur quartier qui prendra la place du village olympique. © Radio France - Aurore Richard

"On récupère une eau à 15 degrés à 80 mètres dans le sous-sol. On a plusieurs puits donc on multiplie cette eau par un débit et on va avoir une puissance géothermale qui va passer dans un échangeur. Et l'hiver, cette puissance va produire du chaud et l'été, elle produira du froid grâce à un système de thermo-pompe, une pompe à chaleur inversée", décrit Yann Madigou, le directeur général de Plaine Commune Energie.

Une centrale géothermique en héritage pour le quartier Pleyel

Tout l'enjeu, c'est que la centrale géothermique continue à servir, même après le départ des athlètes. "Après les JO, il y aura un quartier d'habitations mais aussi de commerces, de bureaux et d'équipements publics et donc, dans ce quartier olympique actuel, de nouveaux habitants pourront bénéficier de la chaleur et du froid", explique Laurent Monnet, du réseau de chaleur SMIREC et adjoint au maire de Saint-Denis en charge des questions écologiques.

Ces habitants vont moins polluer car cette centrale de géothermie va éviter l'émission de 4.500 tonnes de CO2 par an. Elle doit livrer ses premiers MWh en juin 2023 et être complètement opérationnelle le 31 décembre 2023. Le dernier tiers d'énergie qui va alimenter le village olympique sera produit à partir de gaz naturel. Ce projet coûte 27 millions d'euros dont près de six millions financés par la Région Ile-de-France, par l'ADEME, l'agence de transition écologique et la SOLIDEO, la société qui construit les ouvrages olympiques.