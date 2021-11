Ile-de-France : la région lance une campagne de prévention contre l'inceste dans les lycées franciliens

C'est une campagne inédite que lance, ce mercredi 17 novembre, la région Ile-de-France : une campagne de prévention contre l'inceste, avec une communication prévue dans les lycées franciliens, dont elle est en charge.

Une campagne de prévention dans les lycées

Plusieurs affiches seront collées dans ces établissements, des flyers avec tous les numéros d'écoute et d'urgence à joindre si besoin, seront distribués également et des formations seront proposés aux personnels encadrants. Si ce genre de campagnes relèvent plus souvent de politiques nationales, Valérie Pécresse, la présidente (Libres !) de la région Ile-de-France, a voulu s'emparer du sujet en partant d'un constat.

"L'inceste est dénoncé en moyenne une dizaine d'années après les faits commis et l'âge moyen d'une victime est de 9 ans. Le temps que l'enfant ait le courage de parler, il est souvent adolescent ou jeune adulte et la région s'occupe des lycées, de clubs sportifs, la région a aussi des interactions avec des universités, donc ça nous a paru naturel de nous saisir de cette question", explique celle qui est également candidate à l'élection présidentielle.

La région a également travaillé avec le centre Hubertine Auclert (pour l'égalité femmes-hommes en Ile-de-France) afin de mettre en place tout une série d'instruments et de formations à destination des professionnels de l'enfance et de l'adolescence pour les aider à mieux parler et reconnaître l'inceste.

Pour libérer la parole

"C'est mon père, mais c'est aussi mon agresseur", "C'est ma famille, mais elle peut aussi être complice", "C'est mon frère, mais c'est aussi le coupable", voici les messages qui seront inscrits sur les affiches bientôt collées dans chaque lycée francilien avec le #IncesteParlonsEn. Une campagne d'affichage qui peut vraiment aider les jeunes victimes à se confier, estime Marie-Pierre Badré, la présidente du centre Hubertine Auclert.

"Quand on voit une affiche dans un couloir, on la regarde. C'est comme dans le métro, dans les halls de gare, tous les panneaux on les regarde et le fait de passer deux ou trois fois de suite devant, à un moment donné ça rentre", estime cette militante qui rêve d'un mouvement de libération de la parole sur l'inceste comme lors de la vague MeToo.

Créer des "salles Mélanie" dans les commissariats franciliens

Au-delà de la prévention dans les lycées, Marie-Pierre Badré milite pour que la parole des jeunes victimes soient mieux recueillies et selon elle, cela passe notamment par la création des salles "Mélanie" dans chaque commissariat de France. Des pièces aménagées et dédiées aux auditions des mineurs. Actuellement, en France, seuls 19 commissariats en sont équipés, aucun en Ile-de-France. Sur ce point, Valérie Pécresse rappelle que la région, qui finance en partie la rénovation des commissariats franciliens, pourrait exiger la création de ces salles, voire les financer.