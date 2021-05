Île-de-France : la ruée des Franciliens vers l'ouest du pays pour le pont de l'Ascension

Avec le pont de l'Ascension, les Franciliens ont voulu profiter de ce premier long week-end post déconfinement. Premier week-end de quatre jours. Et ils étaient nombreux dans les gares franciliennes ce jeudi à vouloir s'échapper de la région, direction l'ouest de la France pour y respirer l'air marin.

Sortir de la routine

Direction Saint-Malo pour Pierre-Edouard et son fils. Et le programme pour les jours à venir, Pierre-Edouard le connaît par cœur. "Ce sera plage, balade, bon les restaurants ce ne sera pas totalement ouvert (rires) mais on fera un maximum de choses pour pouvoir prendre l'air frais, sortir de cette routine parisienne", explique-t-il en attendant son train.

De son côté, Rudy lui est épuisé de cette routine parisienne. "Cela fait plusieurs mois que je ne suis pas sorti de Paris donc je me rends à Dinard là chez des amis. On a loué une maison, on va profiter de la nature pour pouvoir respirer. On va aller courir sur la plage, pour l'instant c'est tout ce qui est prévu", sourit-il.

Un peu plus loin, Irvin regarde son billet de train. "Je pars en Mayenne à Laval chez ma soeur", raconte-t-il. "Elle est enceinte et ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas vu donc on va tous se retrouver en famille. Je vais enfin voir son ventre un peu plus rond", sourit-il. Marie et Brigitte, elles, s'envolent vers Nantes. "On espère avoir du beau temps mais de toute façon, on sortira même s'il pleut. On en a marre", ajoutent les deux amies parisiennes.

De son côté, la SNCF avait prévu cet afflux de voyageurs dans ses gares. Huit TGV sur dix sont en circulation, 95% des TER. La compagnie ferroviaire française attend 1 million de voyageurs ce week-end pour l'Ascension.