Île-de-France : la Seine-Saint-Denis plus vulnérable face à l'épidémie de coronavirus

Les tendances sont bonnes depuis la fin du confinement en Île-de-France. "Tous les indicateurs sanitaires sont à la baisse de façon régulière depuis deux semaines", selon Isabelle Grémy, la directrice de l'Observatoire régional de santé Île-de-France (ORS), sur France Bleu Paris ce mercredi 27 mai. "Mais nous ne sommes qu'à 15 jours de déconfinement, qui est très progressif, donc il faut rester vigilants, et absolument pas baisser la garde."

Surmortalité très marquée en Seine-Saint-Denis

Jusqu'à la fin de cette semaine au moins, l'Île-de-France est toujours en zone rouge sur la carte de l'épidémie de Covid-19. Et une première étude de l'ORS indique à quel point les départements franciliens ont été touchés depuis le 1er mars. En premier lieu la Seine-Saint-Denis, avec de grosses différences entre les établissements publics territoriaux (EPT).

Entre le 1er mars et le 10 avril 2020 en Seine-Saint-Denis, la mortalité a augmenté de 118,4% par rapport à la même période en 2019. Une surmortalité également marquée dans les autres départements denses de la métropole du Grand Paris (+101,5 % dans les Hauts-de-Seine, +94,1 % dans le Val-de-Marne et +92,6 % à Paris).

6.988 personnes sont mortes du Covid-19 en Île-de-France depuis le 1er mars, selon le dernier bilan publié par l'Observatoire régional de santé mardi 26 mai - ORS Île-de-France

On est inégaux vis-à-vis du Covid-19

"On est inégaux vis-à-vis du risque d'attraper le Covid-19", souligne Isabelle Grémy. Avec deux axes discriminants : les conditions de vie et les activités professionnelles. "Quand on vit plus nombreux dans de petits appartements, dans de grands édifices résidentiels avec des parties communes très fréquentées."

Les Hauts-de-Seine, département plus aisé, sont aussi fortement impactés, "C'est lié à la présence de nombreux Ehpad, notamment. C'est aussi un département diversifié socialement. Le nord est sans doute plus durement touché que le sud, plus riche."