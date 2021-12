Île-de-France : le covid vient jouer les trouble-fêtes dans les cabarets parisiens en cette fin d'année

"C'était assez brutal puisque nous avons des cas contacts assez rapidement, donc on a testé tout le personnel et on s'est mis en quarantaine", commence d'emblée Catherine Jacquart, directrice du cabaret parisien Chez Michou. Depuis une semaine, son établissement est fermé. Alors que le mois de décembre est le mois de l'année où les cabarets remplissent leur trésorerie pour l'année à venir.

Le mois de décembre, "le mois pilier pour tout le monde"

"Les gens ont attendu mais ont annulé leur réservation. C'est dramatique. Le mois de décembre est le mois qui nous permet de vivre toute une année. C'est les fêtes, tout ce qu'il y a de plus beau", regrette Catherine Jacquart. "On a déjà raté le réveillon de Noël et là on rate le réveillon du Nouvel an", déplore la directrice.

Cette situation pèse sur son moral et celui de ses équipes. "C'est très stressant. On y croit, on y retourne et puis il y a cette masse qui arrive d'un coup. Elle est brutale et violente. C'est très angoissant. On n'arrive pas à se projeter", ajoute Catherine Jacquart. Tous les cabarets parisiens sont touchés par cette vague de covid. Certains ont fermé avant le soir du Nouvel an. "Parce que l'idée pour eux c'est de le sauver à tout prix", réagit Daniel Stevens, délégué général du Camulc, le syndicat représente les cabarets et music-hall.

"Ils ont fermé par précaution. Mais quand je vois les annulations, le problème du covid-19, globalement sur le mois de décembre, les chiffres vont être très très mauvais. Pour certains cabarets, ce mois c'est jusqu'à 3 fois l'équivalent d'un mois normal en termes de chiffre d'affaires. Alors que l'on commençait à se remettre des premières vagues, on était sur la pente montante", conclut Daniel Stevens. Le secteur pourrait mettre encore plusieurs mois à se relever de cette crise sanitaire.