Une nouvelle brasserie ouvre en France chaque jour ! Et l'Île-de-France n'échappe pas au phénomène. Il existe à ce jour une cinquantaine de brasseurs franciliens, mais le marché reste florissant et est encore loin de la saturation.

Île-de-France, France

Rien de tel qu'une bière pour se rafraîchir en ce début d'été (avec modération évidemment) ! Surtout que le breuvage est de plus en plus brassé juste en bas de chez vous. En moyenne, une nouvelle microbrasserie ouvre chaque jour en France, et le pays en compte déjà 1200. Le phénomène n'échappe pas à l'Île-de-France, qui compte une cinquantaine de brasseurs, dont 15 rien qu'à Paris.

La large gamme de la Brasserie du Vexin, à Théméricourt. © Radio France - Adèle Bossard

Mais même si la concurrence augmente, le marché reste florissant. Exemple chez l'un des plus vieux brasseurs franciliens : la Brasserie du Vexin, installée à Théméricourt (Val-d'Oise) depuis 18 ans. Les clients viennent visiter, déguster et acheter. "On répond à la demande surtout, on ne démarche personne, explique Aurélien Sargeret, l'un des agriculteurs-brasseurs.

Ce sont les gens qui viennent nous chercher en vente directe, poursuit-il. On voit 200 personnes tous les week-ends à la brasserie." La Brasserie du Vexin mise tout sur le local : "L'orge vient directement de nos champs, et après il n'y a que le houblon mais on s'attache à avoir du houblon français. On ne livre que sur un rayon de 40 kilomètres autour de la brasserie, et de toute façon _on n'arrive déjà pas à fournir à un niveau local_".

Cette proximité est justement ce qui séduit les clients. À l'image de Sandra, qui déguste sa bière locale sur place, en terrasse : "C'est une bière ambrée au miel. Rien à voir avec celles qu'on trouve dans le commerce. On sait que ça a été fait avec amour. Et ça fait aussi marcher la région, ça fait du boulot".

Les grands restaurants également séduits

Et même si de nouvelles brasseries s'installent régulièrement en Île-de-France, le marché de la bière locale francilienne est loin de la saturation. À Colombes, Benjamin Gauffre et son frère ont ouvert la Brasserie de la Petite couronne, il y a tout juste un an. Il travaille lui aussi au maximum avec des produits d'Île-de-France : l'eau vient de Colombes, le malt est francilien. Et les déchets de la brasserie sont traités par le département.

Benjamin Gauffre, l'un des cofondateurs de la Brasserie de la Petite Couronne à Colombes. © Radio France - Adèle Bossard

"Quand on dit qu'on est une bière locale des Hauts-de-Seine et qu'on démarche des bars ou des restaurants dans les Hauts-de-Seine, les gens nous prennent assez facilement, constate Benjamin Gauffre. Pour l'instant en tout cas, tant qu'il n'y a pas trop de concurrence, c'est relativement facile".

D'autant que les bières en circuit court séduisent aussi... les grands chefs ! "On a dans nos clients quelques restaurants étoilés, se réjouit Benjamin Gauffre. Et on va fabriquer les bières de la maison Rostang à Paris. C'est un gage de qualité pour nos bières, une belle mise en avant, et ça nous permet de faire tourner l'ensemble des cuves à plein régime. Et _on travaille des accords mets-bières_. Si je me souviens bien, ce sera un tartare de dorade avec notre bière haut-de-gamme, qui est assez fruitée, florale et qui va bien avec le poisson."

Et puis, en ce moment, il y a aussi un autre débouché : la Coupe du monde de football ! Un écran géant a été installé au milieu de la brasserie, pour suivre le match avec une bière artisanale directement sortie de la tireuse !