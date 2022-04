Ile-de-France : le nombre de voitures baisse pour la première fois

C'est une première, le nombre de véhicules (voitures privées, véhicules utilitaires légers ou encore poids lourds) a diminué en Ile-de-France en 2020. Derrière ces résultats, une étude de l'APUR (Atelier parisien d'urbanisme). Les chiffres portent sur la période 2012 - 2021.

A Paris, le phénomène remonte à 2012 d'après l'étude. En cause : une offre de transports développée, des voitures neuves toujours plus chères et l'évolution des mentalités vers plus d'écologie. Il n'en fallait pas plus pour que la capitale se détourne des voitures : 3 400 véhicules de moins par an depuis maintenant 10 ans. Et ça ne s'arrête pas là puisque - toujours selon l'étude de l'APUR - c'est toute l'Ile-de-France qui suit le mouvement et particulièrement la métropole du grand Paris (qui regroupe Paris, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise) où on remarque une vraie baisse depuis 2018 : 6 300 voitures de moins par an en moyenne.

En cause, le contrôle technique

Alors comment expliquer ces chiffres. Pour l'Atelier parisien d'urbanisme, c'est principalement à cause du renforcement du contrôle technique. Depuis 2018, ce ne sont plus 400 mais 600 défauts qui sont désormais vérifiés. De nombreuses voitures n'ont donc pas réussi le test et les propriétaires n'ont pas pu ou pas voulu racheter un nouveau véhicule. Autre raison, l'augmentation du prix des voitures ou encore le Covid. Le confinement, le télétravail, la hausse des prix du carburant et la pénurie de certains composants ont mis un coup de frein à l'achat de véhicules. Une baisse plus timide dans certaines zones d'Ile-de-France, les plus éloignées de Paris, où forcément la voiture est plus nécessaire.

"On voit beaucoup moins de monde dans les garages"

Ce phénomène, Rémi, garagiste à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, l'a bien remarqué. Son garage est en petite couronne, trop loin de Paris pour aller travailler à pied mais suffisamment près pour renoncer à la voiture : "On voit beaucoup moins de monde dans les garages. En cause, la hausse des prix et de l'entretien des véhicules. J'ai beaucoup de clients qui se posent des questions avec les histoires des vignettes Crit'Air. Ils se demandent quels véhicules acheter. Dans les Hauts-de-Seine, une petite minorité de personnes ont les moyens de se racheter un véhicule neuf mais une grosse partie de la population n'a pas du tout les moyens. Eux, ils préfèrent entretenir leur véhicule et continuer à rouler jusqu'à se faire attraper par la police." Et le garagiste de poursuivre : "On a aussi beaucoup de clients qui ont l'idée de laisser le véhicule à la maison pour prendre plutôt une trottinette ou un vélo électrique et ils préfèrent aussi partir en vacances avec un véhicule de location."

Les Crit'Air 3, 4, 5 et non classés diminuent depuis 2012 d'après l'étude, "passant pour les voitures privées de 74% du parc en 2012 à 32% en 2021 dans la métropole du grand Paris". Les Crit'Air 1 et 2 s'imposent en 2021 "avec 67% du parc voitures privées et 75% du parc véhicule utilitaire léger."

L'Ile-de-France compte plus de six millions de véhicules pour 12 millions d'habitants. Quant aux voitures électriques, elles représentaient l'année dernière, 2% du parc automobile de la métropole du grand Paris.