Ile-de-France : le plan "Grand froid" a été déclenché et 655 places supplémentaires sont disponibles

Le froid qui s'installe en Ile-de-France a amené l'Etat a renforcer l'hébergement d'urgence dans notre région. Ce jeudi, le plan "Grand froid" a été déclenché et 655 places supplémentaires sont disponibles.

Des places en plus à Paris et en Ile-de-France pour les sans-abri.

Paris, Île-de-France, France

Les températures sont en chute libre en Ile-de-France. Le plan "Grand froid" a été activé ce jeudi. Il permet de renforcer le dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes les plus vulnérables dans notre région. Le nombre de places mises à disposition a été augmenté. Il y a désormais 655 places "Grand Froid" (dont 218 à Paris) en plus des 2 906 places d’hébergement d’urgence déjà ouvertes dans notre région (dont 1 175 à Paris) depuis le 1er novembre 2018.

Les haltes de nuit, qui accueillent les sans-abri tard dans la nuit, compteront 645 places en Ile-de-France (dont 260 à Paris) au plus fort de l'hiver.

Une meilleure coordination

Le préfet de région, Michel Cadot, indique vouloir améliorer la coordination en réunissant tous les jours les préfectures de département, Météo France, l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture de zone pour faire un point de situation et adapter l'offre à la demande.

Les maraudes et le personnel du 115 renforcés

Les équipes de maraudes, à pied, en véhicules, la nuit (Samu Social de Paris, Ville de Paris, associations, etc.) seront plus nombreuses. Elles iront à la rencontre de tous ceux qui ont besoin d'aide. Elles se rendront partout même dans le bois de Vincennes ou sur les quais de Seine.

Le service du 115 a été renforcé. Les écoutants du 115 seront plus nombreux pour pouvoir mieux répondre aux demandes les plus urgentes. La préfecture de région indique que "ces renforts complètent un dispositif permettant à près de 105 000 personnes de bénéficier d'un hébergement chaque soir en Ile-de-France".

Des places d'hébergement en attente au cas où

En plus des places d'hébergement déjà ouvertes, la préfecture de région affirme que plus de 7 000 places de renfort hivernal ont été identifiées en Ile-de-France, dont 3 700 à Paris, et qu'elles peuvent être activées dès que le besoin s'en fait sentir.

La météo sera observée de très près et c'est l'annonce d'une forte baisse des températures qui pourra provoquer l'activation du dispositif supplémentaire.