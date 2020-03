Coronavirus : les dons du sang en baisse, l'EFS lance un appel en Île-de-France

Depuis quelques jours les collectes de sang sont en baisse en Île-de-France. Les donneurs sont moins nombreux et certaines collectes en entreprises sont annulées par mesure de précaution à cause du coronavirus. L’Établissement français du sang rappelle que les besoins des patients n'ont pas diminué.

L’Établissement français du sang (EFS) a enregistré une baisse de 15 % des collectes de sang, mardi dernier explique Stéphane Noël le directeur régional de l'Île-de-France et cette baisse ne peut pas continuer : "Nous devons absolument conserver notre niveau de collecte habituelle si nous voulons pouvoir répondre aux besoins des patients".

Or aujourd'hui l'EFS est confronté à deux phénomènes. D'une part une baisse du nombre de donneurs qui viennent dans leur centre. Samedi dernier par exemple, le centre Cabanel dans le 15e arrondissement de Paris a reçu 17 donneurs contre une cinquantaine habituellement. Et puis certaines entreprises annulent des collectes par peur du coronavirus "ce qui accroit encore la tension que nous constatons actuellement sur nos stocks de produits sanguins" déplore Stéphane Noël.

La salle de prélèvement dans un centre de collecte de sang de l'EFS. © Radio France - Isabelle Piroux

Le directeur régional de l'EFS demande donc aux donneurs de rester mobilisés et aux entreprises d’arrêter d'annuler ces collectes d'autant que 80 % de l'activité de don se fait en dehors des centres dédiés.

L'Île-de-France dépend d'autres régions pour répondre aux besoins des Franciliens

Un situation d'autant plus compliquée que l'Île-de-France est déficitaire. Chaque jour la région a besoin de 1.700 dons qu'il s’agisse de sang, de plaquettes ou de plasma, pour faire face aux besoins des patients franciliens mais elle n'en collecte que 1.000, faute de donneurs.

Habituellement l'Île-de-France fait appel à la générosité des autres régions, notamment de la Bretagne mais aujourd'hui certaines d'entre elles ont des "Clusters", c'est à dire des zones où se concentrent des cas de personnes atteintes de coronavirus, comme dans le Morbihan. "Compte tenu des décisions prises par les autorités préfectorales pour contenir le risque de développement du coronavirus , certaines collectes sont annulées. Dans certains départements de la Bretagne, certains élus ne nous autorisent plus aujourd'hui à organiser une collecte dans leur commune et dans ces régions, la collecte de sang est aujourd'hui encore plus difficile que chez nous" explique Stéphane Noël.

Les pochettes de sang se font plus rares faute de donneurs. © Radio France - Isabelle Piroux

Le directeur régional de l’Établissement français du sang tient à rassurer les donneurs : "Aujourd'hui nous prenons toutes les mesures de précaution nécessaires pour accueillir les donneurs dans de bonne conditions (...) pour faire en sorte que des personnes concernées par le coronavirus ne franchissent pas la porte de nos collectes". Il rappelle aussi que pour donner il faut être en bonne santé. "Nous n’accueillons pas sur nos collectes des gens qui présentent de quelconque pathologie en relation avec le coronavirus. Venir à nos collectes ne présente pas de risque, il ne faut pas avoir peur de venir donner son sang et on a vraiment besoin des dons des Franciliens, au quotidien".