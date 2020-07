Île de France : les résidences pour seniors se préparent à affronter la vague de chaleur et le coronavirus

Les températures grimpent de plus en plus depuis quelques jours. Alors comment s'organisent les résidences seniors pour affronter à la fois cette vague de chaleur dans un contexte de covid-19 ?

C'est un double défi auquel doivent faire face les résidences pour seniors. Le coronavirus qui sévit en France depuis le début de l'année et cette vague de chaleur, non pérenne certes, mais importante de ces derniers jours. En Île-de-France, quelque 31°C sont attendus ce jeudi et 40°C ce vendredi à Paris. "Tous les matins, je baisse mon rideau et je le lève le soir vers 19 h", explique Henry 92 ans à France Bleu Paris, un résident de l'établissement Domitys à Cergy dans le Val-d'Oise.

Toujours respecter les gestes barrières même avec la chaleur

"Je ne me mets pas trop au soleil, je me mets à l'ombre, il faut s'adapter et il faut surtout suivre les règles", renchérit ce pensionnaire. Et les règles sont simples dans cet établissement pour seniors. "On leur rappelle qu'il faut boire au moins six verres d'eau par jour", sourit Véronique, une des animatrices. "On va privilégier les activités à l'intérieur, et un peu à l'extérieur mais tôt le matin alors parce qu'il fait plus frais. Par exemple, ce mardi nous sommes allés en forêt et nous avions ramené un stock d'eau suffisant pour qu'ils puissent s'hydrater", ajoute-t-elle.

Pas question d'oublier les gestes barrières. "Tout le monde porte déjà un masque ici et les gestes barrières depuis le déconfinement sont encore mieux respectés", précise Gauthier Pare, directeur adjoint de l'établissement. "C'est vrai que l'on n'a jamais connu ça, cette vague de chaleur pendant le coronavirus mais nous ne la craignons pas plus que ça. Nous sommes préparés, le personnel est préparé. On a nos protocoles canicule, les résidents sont sensibilisés, savent qu'ils peuvent venir avec un masque au rdc, qu'il y a des brumisateurs, des points d'eau dans la résidence. On fait attention à tout ça et tout est fait pour", conclut le directeur adjoint.